Boca sueña con los cuatro títulos: cómo sigue su calendario

Si bien Boca podría ser alcanzado por Argentinos Juniors, que este lunes visitará a Atlético Tucumán a partir de las 21:15, el "Bicho" está muy por debajo suyo en cuanto a diferencia de gol, por lo que un triunfo contra Defensa y Justicia en la última fecha prácticamente le aseguraría el título al "Xeneize".

En el ámbito local, Boca también podría consagrarse en el Torneo Clausura, donde ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs. De todas maneras, con este formato de campeonato se dieron muchas sorpresas, por lo que no tendrán margen de error cuando lleguen las instancias decisivas.

Por último, tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana, Boca está muy bien posicionado.

En la Copa Argentina, el "Xeneize" se encuentra en las semifinales, instancia en la que se enfrentará con Banfield el próximo 14 de noviembre. En caso de ganar, se medirá en la final con Platense, que durante la semana eliminó por penales a Atlético Tucumán.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, Boca ya se encuentra en la final, donde se cruzará el 21 de noviembre con Atlético Mineiro de Brasil con el objetivo de cortar con la seguidilla de 18 años sin títulos internacionales.

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