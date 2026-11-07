Encontraron una RAM 1500 robada en Mendoza que estaba siendo desarmada

Cuando regresaron al fondo del terreno, los uniformados encontraron una camioneta negra, sin dominio colocado, que estaba siendo desarmada.

Al consultar por el vehículo, una persona que se encontraba en el domicilio manifestó que su hermano lo había llevado allí unos 20 días antes y que desde hacía algunos días estaban desarmándolo.

También indicó que el hombre que había escapado sería empleado de su hermano y que desde temprano trabajaban sobre la camioneta.

Según su declaración, el motor ya había sido retirado durante la mañana por su hermano y otras personas, que se lo llevaron en una Toyota Hilux color champagne. Dijo desconocer dónde lo habían trasladado.

Los efectivos consultaron el sistema SIFCOP con el dominio que tenía grabado en las puertas. El resultado confirmó que la camioneta registraba un pedido de secuestro de Mendoza por hurto de vehículo.

El vehículo secuestrado es una RAM 1500 DX negra, sustraída el 24 de agosto de 2026 en Guaymallén, Mendoza.

La intervención quedó caratulada como actuaciones por pedido de secuestro. La camioneta fue recuperada, mientras que el hombre que escapó y las circunstancias del desarme quedaron bajo investigación.