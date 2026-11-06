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Boca recibirá a Defensa y puede coronarse Campeón de Liga

Boca y Defensa y Justicia jugarán este sábado a las 17.30 en La Bombonera por la última fecha del Clausura. El Xeneize puede coronarse por ser el mejor de la tabla anual.

Boca recibirá este sábado a Defensa y Justicia, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita quedarse con el título de Campeón de Liga.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Boca llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que tiene muy buenas posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga que se le entrega al primero de la tabla anual.

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El "Xeneize", que es dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, lidera en la tabla anual con 60 puntos junto con Argentinos Juniors, pero cuenta con una muy amplia diferencia de gol a su favor, por lo que prácticamente se aseguraría el título en caso de ganar este sábado.

Boca se encuentra ante una posibilidad histórica de quedarse con la cuádruple corona, ya que también es uno de los candidatos en el Torneo Clausura, mientras que en la Copa Sudamericana se encuentra en la final y en la Copa Argentina está en semis.

Defensa y Justicia, por su parte, atraviesa un gran momento y marcha cuarto en la Zona A con 28 puntos, con la posibilidad incluso de superar a Boca si le gana.

En lo que respecta a la tabla anual, los dirigidos por Julio Vaccari marchan undécimos y tienen serias posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana.

FUENTE: Noticias Argentinas

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