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Rosario Central y Argentinos, los dos que todavía pueden arrebatarle el título a Boca

Rosario Central y Argentinos Juniors llegan a la última fecha con chances de consagrarse Campeón de Liga. Ambos necesitan ganar y seguir de cerca lo que ocurra con Boca.

Rosario Central y Argentinos Juniors llegan a la última fecha del Torneo Clausura con chances de quedarse con el título de Campeón de Liga, aunque dependen de lo que ocurra con Boca, que también jugará este sábado. Los tres encuentros comenzarán a las 17:30 y definirán la pelea por la cima de la tabla anual.

El equipo dirigido por Jorge Almirón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, en el Gigante de Arroyito. Rosario Central suma 59 puntos en la tabla anual, uno menos que Boca y Argentinos Juniors, por lo que necesita ganar y esperar que sus rivales directos no consigan los resultados que les permitan sostener la ventaja.

Argentinos Juniors, que también tiene 60 puntos, será local ante Huracán en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro corresponde a la decimosexta fecha del Clausura y tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal y a Lucas Novelli en el VAR. El Bicho buscará sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título.

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Boca, el otro protagonista de la definición, recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera. El Xeneize también tiene 60 puntos y afrontará su partido con la posibilidad de quedarse con el campeonato, mientras Rosario Central y Argentinos estarán pendientes de lo que suceda en ese encuentro.

Los tres partidos comenzarán a las 17:30. Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto por ESPN Premium, Argentinos Juniors jugará ante Huracán por TNT Sports y Boca recibirá a Defensa y Justicia con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

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