Rosario Central y Argentinos, los dos que todavía pueden arrebatarle el título a Boca

El equipo dirigido por Jorge Almirón recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, en el Gigante de Arroyito. Rosario Central suma 59 puntos en la tabla anual, uno menos que Boca y Argentinos Juniors, por lo que necesita ganar y esperar que sus rivales directos no consigan los resultados que les permitan sostener la ventaja.

Argentinos Juniors, que también tiene 60 puntos, será local ante Huracán en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro corresponde a la decimosexta fecha del Clausura y tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro principal y a Lucas Novelli en el VAR. El Bicho buscará sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título.