Rosario Central y Argentinos Juniors llegan a la última fecha del Torneo Clausura con chances de quedarse con el título de Campeón de Liga, aunque dependen de lo que ocurra con Boca, que también jugará este sábado. Los tres encuentros comenzarán a las 17:30 y definirán la pelea por la cima de la tabla anual.
Rosario Central y Argentinos, los dos que todavía pueden arrebatarle el título a Boca
Rosario Central y Argentinos Juniors llegan a la última fecha con chances de consagrarse Campeón de Liga. Ambos necesitan ganar y seguir de cerca lo que ocurra con Boca.