Franco Colapinto saldrá a la pista este viernes en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto de Alpine participará de las pruebas libres de la 20ª fecha del campeonato con nueva indumentaria. El argentino lucirá un traje y casco azul y amarillo con un estilo Boca Juniors, el club de sus amores.
Colapinto quiere cortar la racha y usará los colores de Boca
La Fórmula 1 disputará este fin de semana el GP de Brasil. Colapinto quiere terminar con la sequía de 5 carreras sin puntos y se vestirá de azul y amarillo.