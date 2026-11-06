Colapinto quiere cortar la racha y usará los colores de Boca

Colapinto intentará cortar la racha de cinco carreras sin sumar puntos, la peor en esta temporada. La sequía comenzó en Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos y México. El argentino terminó 8° en el circuito mexicano, pero perdió los puntos por una sanción que Alpine apeló y espera el fallo final.

El Gran Premio de Brasil se lleva a cabo en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como "Interlagos", que cuenta con una extensión de 4,309 kilómetros en San Pablo.