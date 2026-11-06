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Colapinto quiere cortar la racha y usará los colores de Boca

La Fórmula 1 disputará este fin de semana el GP de Brasil. Colapinto quiere terminar con la sequía de 5 carreras sin puntos y se vestirá de azul y amarillo.

Franco Colapinto saldrá a la pista este viernes en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto de Alpine participará de las pruebas libres de la 20ª fecha del campeonato con nueva indumentaria. El argentino lucirá un traje y casco azul y amarillo con un estilo Boca Juniors, el club de sus amores.

Colapinto intentará cortar la racha de cinco carreras sin sumar puntos, la peor en esta temporada. La sequía comenzó en Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos y México. El argentino terminó 8° en el circuito mexicano, pero perdió los puntos por una sanción que Alpine apeló y espera el fallo final.

El Gran Premio de Brasil se lleva a cabo en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como "Interlagos", que cuenta con una extensión de 4,309 kilómetros en San Pablo.

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Ésta será la tercera participación de Colapinto en Brasil y buscará sumar puntos por primera vez en su circuito favorito. El nacido en Pilar tendrá un extra porque volverá a contar con un gran apoyo de los fanáticos argentinos que viajaron especialmente para este fin de semana.

El cronograma y horarios del GP de Brasil

Viernes 6/11:

12.30; Práctica libre 1

16.00; Práctica libre 2

Sábado 7/11:

11.30; Práctica libre 3

15.00; Clasificación

Domingo 8/11:

14.00; Carrera

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