Ke Personajes en problemas: detuvieron a su cantante porque golpeó a un policía

¿Por qué detuvieron al cantante Emanuel Noir?

Roncaglia dijo que un policía de Concepción del Uruguay fue "atacado a piñas en momentos en que cumplía con sus funciones". A través de su cuenta oficial de Instagram difundió una imagen del rostro de la víctima y acusó a Noir con nombre y apellido.

El exjefe de la Policía Federal Argentina (PFA) afirmó que el cantante de Ke Personajes "se hallaba totalmente alterado" en el momento del incidente. Ante esta agresión, otros integrantes de la fuerza provincial intervinieron para esposarlo.

El agente involucrado en la denuncia presentaba un corte en la parte superior de la nariz. También tenía heridas sangrantes en ambos pómulos.

"Lamentablemente, estos hechos ocurren a diario", advirtió Roncaglia sobre la acusación contra el artista de 36 años. Así se quejó de las personas totalmente drogadas o alcoholizadas" que agreden a la policía y advirtió que es "una de las únicas profesiones que corre estos riesgos".