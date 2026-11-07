Por la visita de León XIV, se posterga la discusión en la mesa política del gobierno

La agenda legislativa, en pausa

La visita de León XIV obligará al oficialismo a postergar debates pendientes, entre ellos la estrategia para avanzar en acuerdos con gobernadores aliados y la reforma electoral que impulsa el Gobierno.

La iniciativa forma parte de los planes de La Libertad Avanza para acercarse a la reelección en 2027, pero las diferencias internas y la falta de definiciones complican los tiempos legislativos.

A ese escenario se suma la tensión con Bullrich, cuyos movimientos y declaraciones públicas profundizaron el malestar en la cúpula libertaria. En Balcarce 50 cuestionan sus diferencias respecto de la conducción partidaria y advierten que sus intervenciones pueden afectar el vínculo con el presidente Javier Milei.

“No hay retorno. Si no quiere estar acá, que se vaya. La foto del lunes es casi mafiosa. Desafía a la autoridad”, plantearon desde uno de los despachos de Casa Rosada.

Cerca del asesor presidencial Santiago Caputo también cuestionaron el posicionamiento de la senadora. “Está muy desorientada. Una cosa es ponerse en valor, otra atacar a tu Gobierno”, señalaron.

Karina Milei busca marcarle límites

En medio de la disputa, Karina Milei se apoyó en Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem para intentar marcarle límites a Bullrich.

Los dirigentes se mostraron cercanos a la senadora neuquina Nadia Márquez, quien aparece como una posible alternativa para suceder a Bullrich al frente del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

La foto del equipo de Bullrich reunido en sus oficinas cayó mal en Casa Rosada. Varios integrantes del oficialismo la interpretaron como un “mensaje mafioso” y un desafío a la conducción, al exponer el peso legislativo de la senadora.

En el Gobierno reconocen que la quietud y la falta de definiciones complican los objetivos políticos. La expectativa es que, una vez concluida la visita del Papa, puedan ordenar la interna y avanzar con la mayor cantidad de iniciativas en el Congreso de cara a 2027.