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Boca se clasificó a la Libertadores 2027: cómo quedó en la tabla anual

Boca le ganó el Superclásico a River y aseguró su boleto al máximo certamen continental del año que viene.

Mientras sueña con la Copa Sudamericana 2026 tras haber pasado a la final, Boca logró uno de sus grandes objetivos del año: luego de ganarle el Superclásico a River, se clasificó a la Copa Libertadores 2027. ¿Cómo lo logró? Gracias a la tabla anual.

El triunfo de este domingo ante el eterno rival le devolvió a Boca la punta de la general, al alcanzar los 60 puntos. Así, dejó al cuarto de la tabla anual (Vélez) sin chances de superarlo en la última fecha del Torneo Apertura y aseguró su boleto al máximo certamen del año que viene

Rosario Central, que el viernes venció a Sarmiento en Junín, es escolta con 59, mientras que Argentinos Juniors está tercero con 57 pero cuenta con un partido menos. Ambos completan el podio de los que que hoy se estarían clasificando a la próxima Copa Libertadores.

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Más atrás, al acecho, Vélez pide pista con 56 unidades e Instituto y Gimnasia lo siguen con 54. Independiente Rivadavia (53), River (52) y Lanús completan los equipos que se estaría metiendo en la Sudamericana.

Qué necesita Boca para ser campeón de la anual

Boca está ante la posibilidad de cerrar un 2026 a plena vuelta olímpica, con nada menos que cuatro títulos a apenas unos pocos partidos de distancia. A la final de la Copa Sudamericana, semifinal de la Copa Argentina y los playoffs del Torneo Clausura se le puede sumar la consagración en la tabla anual. Sin embargo, tras las victoria de Argentinos Juniors sobre Independiente Rivadavia y de Rosario Central contra Sarmiento de Junín, ya sabía que no podría ser campeón en la 15ª fecha ante River.

Esto se debía a que tanto Argentinos como Independiente Rivadavia iban a jugar el lunes posterior al Superclásico. Pero si el Bicho no ganaba el pasado martes, los de la Ribera podían ser campeones ese lunes si volvían a perder puntos los comandados por Nicolás Diez. Como esto no ocurrió, la definición se postergará para la última fecha.

El Xeneize depende de sí mismo: si se queda con la victoria con Defensa y Justicia se asegurará el título. La caliente definición se postergó para la última jornada, con día y horario aún por confirmar. En caso de empatar, dependerá de que Rosario Central no gane o que Argentinos no saque los seis puntos que le quedan.

FUENTE: TyC Sports

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