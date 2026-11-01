Boca se clasificó a la Libertadores 2027: cómo quedó en la tabla anual

Más atrás, al acecho, Vélez pide pista con 56 unidades e Instituto y Gimnasia lo siguen con 54. Independiente Rivadavia (53), River (52) y Lanús completan los equipos que se estaría metiendo en la Sudamericana.

Qué necesita Boca para ser campeón de la anual

Boca está ante la posibilidad de cerrar un 2026 a plena vuelta olímpica, con nada menos que cuatro títulos a apenas unos pocos partidos de distancia. A la final de la Copa Sudamericana, semifinal de la Copa Argentina y los playoffs del Torneo Clausura se le puede sumar la consagración en la tabla anual. Sin embargo, tras las victoria de Argentinos Juniors sobre Independiente Rivadavia y de Rosario Central contra Sarmiento de Junín, ya sabía que no podría ser campeón en la 15ª fecha ante River.

Esto se debía a que tanto Argentinos como Independiente Rivadavia iban a jugar el lunes posterior al Superclásico. Pero si el Bicho no ganaba el pasado martes, los de la Ribera podían ser campeones ese lunes si volvían a perder puntos los comandados por Nicolás Diez. Como esto no ocurrió, la definición se postergará para la última fecha.

El Xeneize depende de sí mismo: si se queda con la victoria con Defensa y Justicia se asegurará el título. La caliente definición se postergó para la última jornada, con día y horario aún por confirmar. En caso de empatar, dependerá de que Rosario Central no gane o que Argentinos no saque los seis puntos que le quedan.