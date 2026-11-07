La Dirección de RedTulum anunció nuevas modificaciones en los recorridos de las líneas 122 y 125, que comenzarán a regir el martes 10 de noviembre. Los cambios se suman a otras cinco líneas cuyos ajustes fueron informados desde este sábado y apuntan a mejorar la conexión entre Rivadavia, la Facultad de Ingeniería, la Terminal de Ómnibus y el microcentro de San Juan.
Desde el martes, otras dos líneas de colectivos cambiarán sus recorridos
Desde el martes 10 de noviembre, las líneas 122 y 125 modificarán sus recorridos desde Rivadavia hacia Capital. Los cambios se suman a otras cinco líneas anunciadas desde este sábado.