Desde el martes, otras dos líneas de colectivos cambiarán sus recorridos

La línea 125, en tanto, pasará por Falucho, Juan de Dios Flores, Roger Balet, avenida Libertador y avenida Rawson, antes de continuar por el trazado que ya realiza.

Desde RedTulum señalaron que las modificaciones buscan agilizar los recorridos, reducir los tiempos de viaje y mejorar la cobertura en sectores de importante circulación de pasajeros.

La Dirección pidió a los usuarios tener en cuenta los nuevos trazados al planificar sus viajes y consultar las paradas correspondientes a partir de la entrada en vigencia de los cambios.