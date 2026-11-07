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Desde el martes, otras dos líneas de colectivos cambiarán sus recorridos

Desde el martes 10 de noviembre, las líneas 122 y 125 modificarán sus recorridos desde Rivadavia hacia Capital. Los cambios se suman a otras cinco líneas anunciadas desde este sábado.

La Dirección de RedTulum anunció nuevas modificaciones en los recorridos de las líneas 122 y 125, que comenzarán a regir el martes 10 de noviembre. Los cambios se suman a otras cinco líneas cuyos ajustes fueron informados desde este sábado y apuntan a mejorar la conexión entre Rivadavia, la Facultad de Ingeniería, la Terminal de Ómnibus y el microcentro de San Juan.

Las adecuaciones alcanzarán los trayectos desde Rivadavia hacia Capital y también el regreso, que se realizará por las mismas calles, pero en sentido inverso.

En el caso de la línea 122, el colectivo incorporará las calles Amable Jones y Fray J. Santa María de Oro, para luego circular por avenida Libertador y retomar su recorrido habitual.

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La línea 125, en tanto, pasará por Falucho, Juan de Dios Flores, Roger Balet, avenida Libertador y avenida Rawson, antes de continuar por el trazado que ya realiza.

Desde RedTulum señalaron que las modificaciones buscan agilizar los recorridos, reducir los tiempos de viaje y mejorar la cobertura en sectores de importante circulación de pasajeros.

La Dirección pidió a los usuarios tener en cuenta los nuevos trazados al planificar sus viajes y consultar las paradas correspondientes a partir de la entrada en vigencia de los cambios.

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