Una mujer de 52 años murió este sábado por la mañana en un siniestro vial sobre la ruta provincial 510, en Valle Fértil. La motociclista perdió el control del rodado en una curva, se desvió hacia la banquina e impactó contra un guardarraíl, a unos ocho kilómetros al sur de Marayes.
Una motociclista murió tras perder el control y chocar contra un guardarraíl
Anabel Sonia Albornoz, de 52 años, murió este sábado tras perder el control de su moto en una curva de la ruta 510, cerca de Marayes. Impactó contra un guardarraíl y no se detectaron indicios de intervención de terceros.