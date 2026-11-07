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Una motociclista murió tras perder el control y chocar contra un guardarraíl

Anabel Sonia Albornoz, de 52 años, murió este sábado tras perder el control de su moto en una curva de la ruta 510, cerca de Marayes. Impactó contra un guardarraíl y no se detectaron indicios de intervención de terceros.

Una mujer de 52 años murió este sábado por la mañana en un siniestro vial sobre la ruta provincial 510, en Valle Fértil. La motociclista perdió el control del rodado en una curva, se desvió hacia la banquina e impactó contra un guardarraíl, a unos ocho kilómetros al sur de Marayes.

La víctima fue identificada como Anabel Sonia Albornoz. El hecho fue advertido alrededor de las 6.50, cuando desde la Base del Sistema Acusatorio alertaron sobre una motocicleta tendida en la banquina y una persona que aparentemente no tenía signos vitales.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que la mujer había fallecido.

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De acuerdo con las primeras tareas investigativas, Albornoz circulaba en una motocicleta Voge de 300 cc por la ruta 510, en sentido sur-norte.

Al atravesar una curva, habría perdido el dominio del vehículo y se desviado hacia la banquina este. La moto terminó impactando contra el guardarraíl y la mujer murió como consecuencia del choque.

Personal de Criminalística realizó las pericias en el lugar y, en las primeras observaciones, no encontró indicios que permitieran presumir la participación de otro vehículo o de terceros.

Tras las actuaciones iniciales, se dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia, que permitirá avanzar en la determinación de las causas de muerte.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Delitos Especiales, con intervención de los fiscales Iván Grassi y Roberto Ginsberg, y la ayudante fiscal Agostina Pérez.

El procedimiento policial estuvo a cargo del oficial principal Jesús Olguín y del oficial subinspector Diego Garay, de la Comisaría 12.

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