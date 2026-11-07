Todos los candidatos a los Martín Fierro de Cable: los canales más nominados

La lista completa de nominados
Interés general
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Basta Baby – Baby Etchecopar (A24)
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Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV)
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Redespiertos – Guido Martínez (TN)
Magazine
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Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24)
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Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N)
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Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine)
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Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12)
Económico
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Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro)
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Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico)
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Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+)
Periodístico
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Argenzuela – Jorge Rial (C5N)
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¿La ves? – Jonatan Viale (TN)
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Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N)
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WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24)
Cultural / Educativo
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El baúl de Charlie – Charlie López (TN)
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Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)
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Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12)
Entrevistas
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Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV)
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Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24)
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Right Now – Julieta Camaño (C5N)
Arte, moda y tendencia
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La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine)
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Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad)
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Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A)
Noticiero diurno
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Otra mañana – Antonio Laje (A24)
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Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV)
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Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN)
Noticiero central
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Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12)
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La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26)
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Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+)
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Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV)
Deportivo
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El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports)
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Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports)
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ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)
Periodístico deportivo
Musical
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Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad)
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Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad)
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Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)
Infantil / Juvenil
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Argentinhitos (Pakapaka)
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Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)
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Selenkay, segunda temporada (Disney Channel)
Servicio informativo
Documental
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Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)
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Generación Dorada (Fox Sports)
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Octubre TV (Argentina 12)
Temas médicos
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A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro)
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Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro)
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Doctor C – Guillermo Capuya (C5N)
Culinario
Programa rural
Turismo y tiempo libre
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Abriendo caminos (América Sports)
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El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)
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Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro)
Servicios
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El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV)
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Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)
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Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO)
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Transición 2030 – Catalina de Elía (A24)
Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor
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C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N)
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Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad)
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Tarico Fake News – Ariel Tarik (TN)
Producción integral
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América 24 (A24)
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Cromañón, 20 años (Somos AMBA)
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Crónica Televisión (Crónica TV)
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Morir en guerra ajena (TN)
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C5N
Labor humorística
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Ariel Tarik – Solo una vuelta más y Tarik Fake News (TN)
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Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA)
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Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports)
Labor conducción femenina
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Carolina Amoroso – TN Internacional (TN)
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Marina Calabró – Arranca la tarde (A24)
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Paula Bernini – Tempraneros (TN)
Labor conducción masculina
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Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN)
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Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24)
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Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV)
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Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24)
Labor periodística deportiva
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Alejandro Wall (Fox Sports)
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Diego Latorre (ESPN)
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Leonardo Paradizo (A24)
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Marcelo Benedetto (DSports)
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Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)
Labor periodística femenina
Labor periodística masculina
Cronista / Movilero
Panelista
Columnista de espectáculos
Columnista político
Columnista económico
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Florencia Barragán (TN)
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Andrés Lerner (C5N)
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Willy Laborda (A24)
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Lara López Calvo (A24)
Columnista policial / Judicial
Aviso publicitario
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Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas)
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Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda)
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Easy a todo – Easy (Don by Havas)
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Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film)