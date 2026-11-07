Todos los candidatos a los Martín Fierro de Cable: los canales más nominados

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), anunció la lista completa de nominados. La edición contempla 35 categorías, con reconocimientos a noticieros, ciclos periodísticos, deportes, cultura, música, entretenimiento y distintas figuras de la pantalla.

TN y A24 aparecen entre los canales con mayor presencia en las candidaturas.