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Un hombre disparó al voleo en Cracovia y mató a al menos 6 personas e hirió a otras 15

Un hombre irrumpió en la Plaza Mayor con un vehículo y abrió fuego contra turistas y transeúntes. El atacante fue detenido tras un enfrentamiento con la Policía y el Gobierno investiga las circunstancias del episodio.

La ciudad polaca de Cracovia fue escenario este sábado de un violento ataque armado que dejó al menos seis muertos y otros 15 heridos, según las últimas cifras difundidas por las autoridades. El episodio ocurrió en la Plaza Mayor, uno de los espacios más concurridos y emblemáticos del centro histórico, donde un hombre llegó en un automóvil y comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar.

El tiroteo se produjo alrededor de las 15 (hora local), en momentos en que la zona estaba repleta de turistas y peatones que recorrían sus calles y terrazas. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor abrió fuego desde el vehículo en movimiento y alcanzó a varias personas antes de intentar escapar. Entre los heridos hay efectivos policiales que participaron del operativo para detenerlo.

Tras los disparos, el hombre intentó abandonar el lugar a bordo de un Subaru oscuro, pero fue interceptado por efectivos policiales. Imágenes difundidas por medios locales mostraron al vehículo circulando a gran velocidad por la calle Szewska, una de las arterias peatonales que desembocan en la plaza. El enfrentamiento con los agentes terminó con el atacante herido de bala y posteriormente trasladado a un hospital, donde quedó bajo custodia.

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El ataque provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia. Ambulancias, numerosos móviles policiales y hasta un helicóptero sanitario acudieron a la Plaza Mayor para asistir a las víctimas y trasladarlas a distintos centros médicos. Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, las autoridades solicitaron a residentes y visitantes que se alejaran del sector para facilitar el trabajo de los equipos de seguridad.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que seguía de cerca la situación y que recibía información permanente del ministro del Interior, Marcin Kierwiski. El jefe de Gobierno señaló que la Policía y los organismos de seguridad investigaban el trasfondo y todas las circunstancias del episodio, al que se refirió como un atentado. Por su parte, el último funcionario se dirigió hacia Cracovia para seguir de cerca el operativo.

También se pronunció el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, quien manifestó su profunda preocupación por lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas, los heridos y sus familiares. Además, informó que el responsable de la Oficina de Seguridad Nacional se trasladaba a la ciudad y reclamó que se esclarezcan completamente las circunstancias del ataque.

Cracovia, situada en el sur de Polonia, es uno de los principales destinos turísticos de Europa y recibe visitantes de distintas partes del mundo durante todo el año. Su centro histórico alberga algunos de los monumentos más reconocidos del país, como la Plaza Mayor, la basílica de Santa María y el Castillo de Wawel.

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