Un hombre disparó al voleo en Cracovia y mató a al menos 6 personas e hirió a otras 15

El ataque provocó un importante despliegue de los servicios de emergencia. Ambulancias, numerosos móviles policiales y hasta un helicóptero sanitario acudieron a la Plaza Mayor para asistir a las víctimas y trasladarlas a distintos centros médicos. Mientras se desarrollaban las tareas de rescate, las autoridades solicitaron a residentes y visitantes que se alejaran del sector para facilitar el trabajo de los equipos de seguridad.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que seguía de cerca la situación y que recibía información permanente del ministro del Interior, Marcin Kierwiski. El jefe de Gobierno señaló que la Policía y los organismos de seguridad investigaban el trasfondo y todas las circunstancias del episodio, al que se refirió como un atentado. Por su parte, el último funcionario se dirigió hacia Cracovia para seguir de cerca el operativo.

También se pronunció el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, quien manifestó su profunda preocupación por lo ocurrido y expresó su solidaridad con las víctimas, los heridos y sus familiares. Además, informó que el responsable de la Oficina de Seguridad Nacional se trasladaba a la ciudad y reclamó que se esclarezcan completamente las circunstancias del ataque.

Cracovia, situada en el sur de Polonia, es uno de los principales destinos turísticos de Europa y recibe visitantes de distintas partes del mundo durante todo el año. Su centro histórico alberga algunos de los monumentos más reconocidos del país, como la Plaza Mayor, la basílica de Santa María y el Castillo de Wawel.