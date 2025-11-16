"
San Martín sufrió una noche de terror por fallas en el avión

La delegación del Verdinegro atravesó horas de tensión durante el viaje de regreso a San Juan, luego del partido en Mar del Plata. Afortunadamente, ya están en casa.

Si algo le faltaba a la jornada negra que vivió San Martín de San Juan, en donde no logró mantener la categoría luego de caer ante Aldosivi de Mar del Plata por 4 a 2, es lo que vivió la delegación del Verdinegro cuando emprendía el viaje de regreso a la provincia cuyana, ya que se registraron momentos de tensión en el aire.

Debido a las fuertes tormentas que azotaron algunos sectores de la región centro del país, el avión chárter que trasladaba al plantel y cuerpo técnico del club sanjuanino sufrió un desperfecto mecánico, que generó preocupación durante un trayecto del recorrido de Mar del Plata a San Juan.

Por este motivo, los comandantes de a bordo decidieron modificar el rumbo del viaje y dirigirse al aeropuerto de Neuquén, con el objetivo de realizar las revisiones correspondientes para evitar un problema mayor hasta llegar a destino.

Entrada la medianoche, y una vez que los encargados del mantenimiento de la aeronave lograron dejarla en condiciones, el plantel emprendió el vuelo final que los depositó en Cuyo. ¡Una noche de terror!

