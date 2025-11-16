San Martín sufrió una noche de terror por fallas en el avión

Debido a las fuertes tormentas que azotaron algunos sectores de la región centro del país, el avión chárter que trasladaba al plantel y cuerpo técnico del club sanjuanino sufrió un desperfecto mecánico, que generó preocupación durante un trayecto del recorrido de Mar del Plata a San Juan.

Por este motivo, los comandantes de a bordo decidieron modificar el rumbo del viaje y dirigirse al aeropuerto de Neuquén, con el objetivo de realizar las revisiones correspondientes para evitar un problema mayor hasta llegar a destino.