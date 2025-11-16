Si algo le faltaba a la jornada negra que vivió San Martín de San Juan, en donde no logró mantener la categoría luego de caer ante Aldosivi de Mar del Plata por 4 a 2, es lo que vivió la delegación del Verdinegro cuando emprendía el viaje de regreso a la provincia cuyana, ya que se registraron momentos de tensión en el aire.
San Martín sufrió una noche de terror por fallas en el avión
La delegación del Verdinegro atravesó horas de tensión durante el viaje de regreso a San Juan, luego del partido en Mar del Plata. Afortunadamente, ya están en casa.