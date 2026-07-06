Bélgica no perdonó al anfitrión: goleó a EEUU y enfrentará a España

En el complemento, Estados Unidos intentó adelantar sus líneas en busca de la igualdad, pero terminó pagando muy caro sus desajustes defensivos. A los 12 minutos, un increíble error del arquero Matt Freese dejó servido el tercer gol para Hans Vanaken, que definió con el arco vacío desde larga distancia.

Cuando el partido se terminaba, Romelu Lukaku capitalizó otra falla defensiva para marcar el 4-1 definitivo y sentenciar la eliminación del último seleccionado anfitrión que seguía en competencia.

¡GROSERO ERROR EN EL FONDO DE ESTADOS UNIDOS Y TERCER GOL DE BÉLGICA!



Freese no soltó la pelota, De Ketelaere se la punteó y Vanaken, con mucha precisión, puso el 3-1. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YwlQP2ycUN — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Con esta victoria, Bélgica avanzó a los cuartos de final y se enfrentará el próximo 10 de julio a España, que horas antes eliminó a Portugal con un agónico triunfo por 1-0.

Los belgas dejaron una imagen sólida y demostraron que, más allá de no contar con la generación dorada de años anteriores, siguen siendo un rival de mucho cuidado en la lucha por el título mundial.

¡GOL DE ESTADOS UNIDOS!



Malik Tillman, nuevamente de tiro libre, puso el 1-1 ante Bélgica. pic.twitter.com/jxaOp8npVd — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Por su parte, Estados Unidos se despidió de la Copa del Mundo ante su público sin poder cumplir el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.