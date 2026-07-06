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La Bota de Oro entra en su etapa decisiva y Messi no está solo: ¿Quiénes compiten?

El capitán argentino comparte la cima de la tabla de artilleros del Mundial 2026 con Kylian Mbappé y Erling Haaland. Harry Kane sigue de cerca la lucha por el máximo premio individual.

La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y Lionel Messi vuelve a ser uno de los grandes protagonistas. Con 7 goles, el capitán de la Selección Argentina comparte el primer lugar de la tabla de goleadores junto al francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, en una pelea que promete extenderse durante las fases finales del torneo.

Aunque los tres acumulan la misma cantidad de tantos, el reglamento de la FIFA establece criterios de desempate.

En ese sentido, Mbappé aparece en el primer puesto gracias a sus dos asistencias, mientras que Haaland ocupa el segundo lugar por su promedio goleador y la cantidad de minutos disputados. Messi, por el momento, figura tercero, aunque todavía tiene margen para seguir sumando en la competencia.

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El principal perseguidor es Harry Kane, que acumula 6 goles y continúa en carrera con Inglaterra, por lo que también mantiene intactas sus posibilidades de quedarse con el premio al máximo artillero del certamen.

Más atrás aparecen otros futbolistas con 4 tantos, entre ellos Vinícius Júnior, Julián Quiñones, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Ismaila Sarr y Mikel Oyarzabal.

Sin embargo, algunos de ellos ya no podrán mejorar sus registros debido a la eliminación de sus selecciones, como ocurrió con Brasil, México y Senegal.

Así está la tabla de goleadores

  • Kylian Mbappé (Francia)7 goles.
  • Erling Haaland (Noruega)7 goles.
  • Lionel Messi (Argentina)7 goles.
  • Harry Kane (Inglaterra)6 goles.
  • Vinícius Júnior (Brasil)4 goles.
  • Julián Quiñones (México)4 goles.
  • Jude Bellingham (Inglaterra)4 goles.
  • Ousmane Dembélé (Francia)4 goles.
  • Ismaila Sarr (Senegal)4 goles.
  • Mikel Oyarzabal (España)4 goles.

Messi va por otro récord

Además de buscar una nueva consagración con la Selección Argentina, Messi mantiene abierta la posibilidad de conquistar una nueva Bota de Oro y seguir ampliando sus marcas personales.

Con la Albiceleste todavía en carrera y el duelo de octavos de final ante Egipto por delante, el rosarino tendrá nuevas oportunidades para alcanzar o superar a Mbappé y Haaland en una de las disputas individuales más atractivas del Mundial 2026.

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