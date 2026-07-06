La Bota de Oro entra en su etapa decisiva y Messi no está solo: ¿Quiénes compiten?

El principal perseguidor es Harry Kane, que acumula 6 goles y continúa en carrera con Inglaterra, por lo que también mantiene intactas sus posibilidades de quedarse con el premio al máximo artillero del certamen.

Más atrás aparecen otros futbolistas con 4 tantos, entre ellos Vinícius Júnior, Julián Quiñones, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Ismaila Sarr y Mikel Oyarzabal.

Sin embargo, algunos de ellos ya no podrán mejorar sus registros debido a la eliminación de sus selecciones, como ocurrió con Brasil, México y Senegal.

Así está la tabla de goleadores

Kylian Mbappé (Francia) – 7 goles .

– . Erling Haaland (Noruega) – 7 goles .

– . Lionel Messi (Argentina) – 7 goles .

– . Harry Kane (Inglaterra) – 6 goles .

– . Vinícius Júnior (Brasil) – 4 goles .

– . Julián Quiñones (México) – 4 goles .

– . Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 goles .

– . Ousmane Dembélé (Francia) – 4 goles .

– . Ismaila Sarr (Senegal) – 4 goles .

– . Mikel Oyarzabal (España) – 4 goles.

Messi va por otro récord

Además de buscar una nueva consagración con la Selección Argentina, Messi mantiene abierta la posibilidad de conquistar una nueva Bota de Oro y seguir ampliando sus marcas personales.

Con la Albiceleste todavía en carrera y el duelo de octavos de final ante Egipto por delante, el rosarino tendrá nuevas oportunidades para alcanzar o superar a Mbappé y Haaland en una de las disputas individuales más atractivas del Mundial 2026.