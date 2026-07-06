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Apuñalada por tres mujeres en su casa: Mayra lucha por su vida y su mamá pide justicia

Mayra Gisel Castro fue atacada por tres mujeres con arma blanca en el interior de su vivienda. Está internada en terapia intensiva del Hospital Rawson con un pulmón y el hígado perforados. Su madre se explayó y pide justicia.

Era una tarde de miércoles, cerca de las cuatro, cuando la vida de Mayra Gisel Castro cambió para siempre. Tres mujeres entraron a su vivienda del barrio La Estación, la sacaron al exterior y la atacaron con arma blanca.

Los golpes fueron brutales y precisos: dos puntazos le perforaron un pulmón y le dañaron el hígado, generando una hemorragia interna que los médicos no podían detener. Cuando su mamá, Carina Alarrivera, llegó a la casa y la encontró, Mayra estaba tirada en el piso, ensangrentada de pies a cabeza, vomitando sangre.

Desde ese momento, Mayra está internada en terapia intensiva del Hospital Rawson, peleando entre la vida y la muerte. Carina, habló con el periodista Martin Fernández en los micrófonos de Canal 8 dónde detalló la situacion de drama que vivió y la impotencia que se incrementa dia tras dia sin claridad y obtención de respuestas sobre su denuncia.

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Carina no estaba en la casa cuando ocurrió el ataque. Fueron los vecinos quienes la avisaron y le contaron lo que habían visto: tres mujeres ingresando a la vivienda, sin forzar ninguna puerta porque estaba abierta, sacando a Mayra al exterior y atacándola. "La puerta de mi casa estaba abierta, así que ingresaron, la sacaron para afuera a mi hija y me la agredieron", relató con la voz quebrada.

Cuando llegó y encontró a su hija en el piso, reaccionó como cualquier madre: llamó a la policía, llamó a la ambulancia, y los vecinos hicieron lo mismo. Pero la espera fue desesperante. "Tardó más de 40 o 45 minutos la ambulancia sin llegar", contó. Esos minutos casi le cuestan la vida a Mayra. "El cirujano que la operó me dijo que si se hubiesen demorado un poquito más, mi hija no hubiese...", dijo Carina, sin poder terminar la frase.

La hemorragia interna en el hígado fue lo más crítico. Los médicos lograron intervenirla, pero Mayra sigue en terapia intensiva en estado muy delicado. "Nunca más me llamaron"

Lo que más angustia a Carina, además del estado de su hija, es el silencio de la justicia. Desde el día del ataque, dice, la información que recibió de parte de las autoridades fue mínima. "Ese día vino un solo policía a verme por acá en el hospital y me dijeron que tenía que ir a la Comisaría Sexta a dar el informe médico de mi hija.

"Fui. Hasta la fecha, nunca más me llamaron, nunca fueron a mi casa a decirme algo. Nada", relató con una mezcla de angustia e impotencia.

No sabe si las tres mujeres que atacaron a su hija están detenidas. No sabe en qué estado está la investigación. No sabe si hay imputadas o si alguien va a responder por lo que le hicieron a Mayra. Solo sabe que su hija está en terapia intensiva y que ella espera, sin respuestas, del otro lado de la puerta de un hospital.

Su pedido es claro, justicia para Mayra y que las agresoras no queden en libertad. "Peleando entre la vida y la muerte tiene a mi hija", repitió, como si necesitara que alguien más entendiera el peso de esas palabras.

Claramente, el testimonio de la propia víctima será determinante. Por lo pronto, rezar por su mejoría y recuperación.

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