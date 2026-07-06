Preocupa la lesión de Henderson durante las celebraciones de Inglaterra

Las primeras evaluaciones apuntaron a una lesión seria en la muñeca o el codo del futbolista. El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, detalló ante los medios: “No está bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave”. The Sun recogió también la reacción del capitán Harry Kane, quien buscó transmitir calma a la afición inglesa: “Jordan se cayó ahí. Creo que está bien”.

El protocolo médico obligó a trasladar de inmediato al centrocampista a un hospital de la Ciudad de México. Según la información facilitada por la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA), Henderson permanece internado acompañado por personal médico de la selección, a la espera de estudios complementarios que determinarán el alcance exacto de la lesión y si será necesaria una intervención quirúrgica de urgencia. El diagnóstico definitivo aún no se ha dado a conocer, pero en el entorno británico se teme que el jugador quede fuera del resto del torneo.

La noche en el Azteca estuvo marcada por el dramatismo desde el primer minuto. Jude Bellingham anotó dos goles en apenas 98 segundos durante la primera parte, otorgando una ventaja temprana a Inglaterra, aunque el conjunto mexicano recortó distancias antes del descanso. La expulsión de Jarell Quansah tras revisión VAR complicó el panorama para los dirigidos por Tuchel, que vieron cómo Harry Kane amplió la diferencia de penalti, mientras que Raúl Jiménez descontó para México. El pitido final, tras más de 11 minutos de tiempo añadido, desató el alivio y la celebración en el conjunto europeo.