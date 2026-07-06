Argentina afina detalles para octavos y Scaloni analiza tres cambios: la probable formación

La primera variante podría darse en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico, ya recuperado de la lesión muscular que sufrió durante la preparación, tiene chances de regresar al once inicial en lugar de Facundo Medina, quien terminó el último partido con calambres.

La otra gran incógnita aparece en la delantera. Si bien en los días previos Lautaro Martínez parecía tener ventaja, en las últimas prácticas Julián Álvarez ganó terreno y podría volver a ser titular tras dejar atrás la lesión en el tobillo izquierdo.

El mediocampo, el otro sector bajo análisis

La tercera duda está en la mitad de la cancha. Leandro Paredes se perfila como el principal candidato para ingresar después de su buen aporte desde el banco frente a Cabo Verde. Otra alternativa es Nicolás González, aunque con características diferentes.

Si finalmente juega Paredes, Alexis Mac Allister volverá a ocupar una posición más adelantada, mientras que Thiago Almada sería quien dejaría el equipo tras actuaciones irregulares en los primeros partidos de la fase eliminatoria.

La formación que asoma

Con esas dudas por resolver, la probable alineación de Argentina para enfrentar a Egipto estaría integrada por:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Scaloni terminará de definir el equipo en las horas previas al encuentro, con la misión de encontrar el mejor funcionamiento para seguir avanzando en la defensa del título mundial.

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