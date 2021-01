Arranca la Liga: UPCN, UVT y Obras llegaron a Entre Ríos

El sábado se dará el primer cruce entre sanjuaninos con Obras ante UVT desde las 21. En la previa, desde las 18.30, jugará UPCN ante Defensores de Banfield.

UPCN, ganador de la Copa Argentina disputada en diciembre en Mar del Plata, es el máximo favorito para quedarse con la competencia. Obras buscará pelear por los primeros lugares con muchos juveniles y UVT tendrá su primera experiencia

EL FIXTURE COMPLETO

Jueves 21: Paracao vs. Ciudad y Once Unidos vs. Defensores de Banfield.

Viernes 22: Paracao vs. UVT, Obras vs. Once Unidos y UPCN vs. Ciudad.

Sábado 23: Defensores de Banfield vs. UPCN y UVT vs. Obras.

Domingo 24: Defensores de Banfield vs. Paracao y Ciudad vs. Once Unidos

Lunes 25: Once Unidos vs. UVT, Paracao vs. UCPN y Ciudad vs. Obras.

Martes 26: Obras vs. Defensores de Banfield y UVT vs. UPCN.

Miércoles 27: Paracao vs. Once Unidos y Defensores de Banfield vs. Ciudad.

Jueves 28: Paracao vs. Obras, UVT vs. Ciudad y UPCN vs. Once Unidos.

Viernes 29: Defensores de Banfield vs. UVT y UPCN vs. Obras.