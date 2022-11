Argentina se mide con Emiratos Árabes en el último amistoso previo al Mundial

A menos de una semana para el debut mundialista en el Grupo C contra Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre, el equipo liderado por el capitán Lionel Messi afrontará su último ensayo futbolístico en busca de una nueva victoria para mantener el histórico invicto.

La "Scaloneta" alcanzó los 35 partidos sin perder tras el último triunfo contra Jamaica (3-0) en septiembre pasado, e igualó una marca que habían registrado Brasil (entre 1993 y 1996) y España (entre 2007 y 2009).

En caso de un nuevo resultado positivo, la Argentina quedará a un partido de la racha más larga de la historia, que pertenece a Italia con 37 encuentros invicto entre 2018 y 2021.

En el plano futbolístico, el amistoso le servirá al cuerpo técnico probar variantes para encontrar el reemplazante del lesionado Giovani Lo Celso.

El capitán Lionel Messi estará desde el arranque y seguramente liderará el ataque junto con Ángel Di María y Lautaro Martínez.

El rival, Emiratos Árabes, número 46 del ranking de la FIFA, no será un oponente exigente y la presencia de Arruabarrena en el banco de suplentes asegura el carácter "amistoso" del partido.

El "Vasco", ex DT de Tigre y Boca Juniors, contó, en tono de broma, en distintas entrevistas que ya le advirtió a sus dirigidos que no pueden "tocar" a Messi ya que si le pasa algo no podría volver a la Argentina.

Esta será la primera vez en la historia que la Argentina jugará contra Emiratos Árabes.

El último antecedente del seleccionado albiceleste en Medio Oriente fue justamente durante el ciclo Scaloni, ya que en octubre de 2018 enfrentó a Irak en un amistoso disputado en Arabia Saudita.

- Posibles Formaciones -

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Ángel Di María y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiratos Árabes: Khalid Eisa; Abdul Salam Mohammed, Khalifa Al Hammadi, Khaled Al Hashemi y Shaheen Abdul Rahman; Ali Salmeen y Abdullah Hamad; Harib Abdullah, Adbullah Ramadan, Caio Canedo; Ali Mabkhout. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Arbitro: Ibrahim Nour Eldin, de Egipto.

Estadio: Mohamed Bin Zayed (Abu Dhabi, Emiratos Árabes).

Hora de inicio: 12.30.

TV: TyC Sports.