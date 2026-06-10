Argentina goleó a Islandia y quedó lista para defender la corona mundialista

Con la ventaja, Argentina manejó la pelota y generó situaciones, aunque sin lograr ampliar la diferencia antes del descanso.

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En el complemento, el entrenador introdujo varias modificaciones para administrar cargas y observar variantes. Ingresaron Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, entre otros, sin que el funcionamiento colectivo perdiera solidez.

Mac Allister estuvo cerca del segundo con un remate que se estrelló en el palo, mientras que Lautaro también tuvo sus oportunidades ante una defensa islandesa que comenzaba a mostrar espacios.

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A los 70 minutos llegó el momento más esperado de la noche: el ingreso de Lionel Messi. El capitán necesitó apenas una intervención para marcar diferencias. En la primera pelota que tocó habilitó a Lautaro Martínez, quien fue derribado dentro del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2064539712639951283&partner=&hide_thread=false ¡GOL, CAPITÁN!



A los 26' del segundo tiempo, Lionel Messi anotó de penal el 2-0 de #Argentina ante #Islandia tras la falta de Elías Ólafsson sobre Lautaro Martínez. pic.twitter.com/Vy4MQc4vJA — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

El propio Messi ejecutó el penal y estableció el 2-0, en un regreso soñado que además le permitió seguir ampliando sus registros históricos con la camiseta argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2064545356671517044&partner=&hide_thread=false El GOLAZO de Argentina que firmó Thiago Almada para cerrar la goleada ante Islandia pic.twitter.com/l9qaXZGIp1 — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Ya sobre el cierre, la Selección aprovechó una mala salida de Islandia para construir un rápido contragolpe. Messi inició la acción, De Paul condujo el avance y Thiago Almada definió con precisión para decretar el 3-0 definitivo.

El tramo final dejó las mejores sensaciones para el cuerpo técnico, no sólo por el resultado sino también por las respuestas individuales de varios futbolistas que pelean por un lugar en el equipo titular.

La mira puesta en el debut

Argentina cerró la gira previa con dos triunfos consecutivos, tras el 2-0 frente a Honduras y el 3-0 ante Islandia, y llegará con confianza al inicio de la defensa del título mundial.

El debut será el próximo 16 de junio frente a Argelia, en un encuentro que marcará el comienzo de un nuevo desafío para el seleccionado campeón del mundo. Con Messi nuevamente en acción y un plantel que respondió cuando fue exigido, la Scaloneta afronta la cuenta regresiva hacia el Mundial con señales alentadoras.