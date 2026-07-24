"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > café

Cuánto café se puede tomar por día sin afectar la salud del corazón

Una nueva revisión científica de la Asociación Americana del Corazón concluyó que el consumo moderado de café con cafeína no solo es seguro para la mayoría de los adultos, sino que incluso podría aportar beneficios para la salud cardiovascular.

Durante décadas, el café fue señalado como un posible enemigo del corazón. Sin embargo, las investigaciones más recientes cambiaron esa mirada y hoy la evidencia científica muestra un escenario mucho más alentador para quienes disfrutan de esta bebida a diario.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) publicó una nueva declaración científica en la revista Circulation, donde analizó los estudios disponibles sobre el consumo de café con cafeína y su impacto en distintos indicadores de salud, como la presión arterial, el colesterol, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

¿Cuánto café se puede tomar por día?

Según el documento, la mayoría de los adultos sanos puede consumir hasta 400 miligramos de cafeína por día, lo que equivale aproximadamente a cinco tazas de café de 237 mililitros, sin que ello represente un riesgo para la salud.

Te puede interesar...

Los especialistas remarcan que esta recomendación aplica a personas sin condiciones médicas particulares y que cada organismo puede responder de manera diferente a la cafeína.

Qué beneficios encontraron

La revisión científica sostiene que el consumo moderado de café negro puede formar parte de un estilo de vida saludable y, en algunos casos, asociarse con beneficios cardiovasculares.

Los investigadores analizaron su relación con:

  • La presión arterial.
  • Los niveles de colesterol.
  • La diabetes tipo 2.
  • El riesgo de enfermedades cardíacas.

En términos generales, la evidencia disponible indica que tomar café de manera moderada no aumenta el riesgo cardiovascular en la mayoría de las personas e incluso podría contribuir a proteger la salud del corazón.

La moderación sigue siendo crucial

Aun con estos resultados positivos, los especialistas aclaran que no todas las personas reaccionan igual a la cafeína. Quienes experimenten palpitaciones, ansiedad, nerviosismo o dificultades para dormir deberían reducir el consumo y consultar con un profesional de la salud.

Además, remarcan que los beneficios observados corresponden principalmente al café negro, ya que agregar grandes cantidades de azúcar, crema o jarabes puede modificar significativamente su impacto sobre la salud.

La conclusión de la Asociación Americana del Corazón es clara: para la mayoría de los adultos, el café consumido con moderación puede integrarse sin inconvenientes a una alimentación saludable, siempre teniendo en cuenta las características individuales de cada persona.

Temas

Te puede interesar