Cuánto café se puede tomar por día sin afectar la salud del corazón

Los especialistas remarcan que esta recomendación aplica a personas sin condiciones médicas particulares y que cada organismo puede responder de manera diferente a la cafeína.

Qué beneficios encontraron

La revisión científica sostiene que el consumo moderado de café negro puede formar parte de un estilo de vida saludable y, en algunos casos, asociarse con beneficios cardiovasculares.

Los investigadores analizaron su relación con:

La presión arterial.

Los niveles de colesterol.

La diabetes tipo 2.

El riesgo de enfermedades cardíacas.

En términos generales, la evidencia disponible indica que tomar café de manera moderada no aumenta el riesgo cardiovascular en la mayoría de las personas e incluso podría contribuir a proteger la salud del corazón.

La moderación sigue siendo crucial

Aun con estos resultados positivos, los especialistas aclaran que no todas las personas reaccionan igual a la cafeína. Quienes experimenten palpitaciones, ansiedad, nerviosismo o dificultades para dormir deberían reducir el consumo y consultar con un profesional de la salud.

Además, remarcan que los beneficios observados corresponden principalmente al café negro, ya que agregar grandes cantidades de azúcar, crema o jarabes puede modificar significativamente su impacto sobre la salud.

La conclusión de la Asociación Americana del Corazón es clara: para la mayoría de los adultos, el café consumido con moderación puede integrarse sin inconvenientes a una alimentación saludable, siempre teniendo en cuenta las características individuales de cada persona.