Anteojos gratuitos, controles médicos y DNI: el operativo que llegará a 12 departamentos

En los consultorios móviles se realizarán estudios de agudeza visual y, en caso de ser necesario, los chicos podrán elegir el marco de sus anteojos. Gracias al laboratorio incorporado en los colectivos, los lentes se confeccionarán en el lugar y se entregarán en pocas horas, salvo aquellos casos que requieran graduaciones especiales.

También habrá controles médicos y trámites gratuitos

Además de la atención oftalmológica, el operativo ofrecerá distintos servicios para toda la comunidad, sin límite de edad.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran:

Medicina clínica y pediatría.

Enfermería.

Nutrición.

Odontología.

Vacunación.

Laboratorio.

Trámites de DNI a través del RENAPER.

Vacunación canina (excepto en Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal).

Todas las prestaciones serán gratuitas, no requerirán turno previo y la atención será por orden de llegada. Solo será necesario presentar el DNI físico.

Dónde estará el operativo

Durante cuatro semanas, las unidades recorrerán:

Valle Fértil.

Caucete.

Sarmiento.

Ullum.

Zonda.

Iglesia.

Calingasta.

San Martín.

Rawson.

Chimbas.

25 de Mayo.

Jáchal.

En tanto, Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Pocito, 9 de Julio, Angaco y Albardón no forman parte de esta etapa porque ya recibieron operativos similares durante este año. No obstante, quienes vivan en esos departamentos podrán acercarse al punto más cercano para acceder a los servicios.

Cronograma completo

Lunes 27 de julio – Valle Fértil

CAPS de Astica.

Hospital Dr. Alejandro Albarracín (Villa San Agustín).

10:30 a 16:00.

Martes 28 de julio – Valle Fértil

CAPS de La Majadita.

Hospital Dr. Alejandro Albarracín.

10:00 a 16:00.

Miércoles 29 de julio – Caucete

CAPS de Bermejo.

CAPS de Vallecito.

10:00 a 16:00.

Jueves 30 de julio – Sarmiento

SUM/CAPS Colonia Fiscal.

SUM Cochagual Sur.

09:00 a 14:00.

Viernes 31 de julio – Ullum y Zonda

Unión Vecinal Villa Aurora (Ullum).

CAPS Villa Basilio Nievas (Zonda).

09:00 a 14:00.

Lunes 3 de agosto – Iglesia

Hospital Dr. Tomás Perón (Rodeo).

10:00 a 16:00.

Martes 4 de agosto – Iglesia

Club Pismanta (Las Flores).

Escuela Ricardo Güiraldes (Tudcum).

10:00 a 16:00.

Miércoles 5 de agosto – Calingasta

CAPS Tamberías.

Hospital de Barreal.

10:00 a 16:00.

Jueves 6 de agosto – San Martín

CAPS Barrio Independencia.

CAPS Arnoldo Janssen.

08:00 a 14:00.

Viernes 7 de agosto – Rawson

CAPS Barrio Río Blanco.

08:00 a 14:00.

Lunes 10 de agosto – Chimbas

CAPS Villa Observatorio.

08:00 a 14:00.

Martes 11 de agosto – 25 de Mayo

Escuela Padre Federico Maggio (Punta del Agua).

CAPS El Encón.

09:00 a 14:00.

Miércoles 12 de agosto – 25 de Mayo

Hospital 25 de Mayo (Santa Rosa).

CAPS Las Casuarinas.

09:00 a 14:00.

Jueves 13 de agosto – Jáchal

CAPS Mogna.

CAPS Huaco.

10:00 a 14:00.

Viernes 14 de agosto – Jáchal