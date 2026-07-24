Angelito ya es Millonario: River rompió su récord de mercado con una compra millonaria

La transferencia se cerró tras una negociación que tuvo varios giros de último momento. Cuando el acuerdo parecía completamente resuelto, Tigres de México solicitó modificar nuevamente las condiciones económicas e incorporar objetivos que elevaron el monto final de la operación.

Finalmente, River desembolsará 15 millones de dólares por el pase y podrían sumarse otros 2 millones por cumplimiento de objetivos deportivos, llevando la cifra total a 17 millones de dólares.

La operación no solo representa un esfuerzo económico importante para el club de Núñez, sino que además establece un nuevo récord en su historia. Correa pasó a ser la incorporación más cara realizada por River, superando las compras de Kevin Castaño, por quien pagó 14 millones de dólares, y de Lucas Pratto, cuyo pase había costado 12 millones.

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Además, Tigres concretó la venta más importante desde el punto de vista económico de toda su historia.

Con el ex Atlético de Madrid y San Lorenzo, River suma una pieza de jerarquía para reforzar el ataque y completa su sexto refuerzo en este mercado de pases. Antes ya habían llegado Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

Tras una negociación extensa y con varios obstáculos, la dirigencia millonaria consiguió cerrar una de las incorporaciones más resonantes del fútbol argentino y le dio a Eduardo Coudet uno de los futbolistas que había pedido para potenciar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada.