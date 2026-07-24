Después de varias semanas de negociaciones, cambios en las condiciones y una larga espera, River Plate cerró una de las operaciones más importantes del mercado de pases. Este viernes, el club oficializó la incorporación de Ángel Correa, quien ya firmó su contrato hasta diciembre de 2029 y se convirtió en el sexto refuerzo del equipo que conduce Eduardo Coudet.
Angelito ya es Millonario: River rompió su récord de mercado con una compra millonaria
River confirmó este viernes la incorporación de Ángel Correa, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 tras superar la revisión médica. El delantero llega desde Tigres de México en una operación que puede alcanzar los 17 millones de dólares y se transformó en la compra más cara en la historia del club de Núñez.