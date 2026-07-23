"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Trump

Trump relanza la guerra comercial: aplicará nuevos aranceles a 60 países e incluye a Argentina

La administración de Donald Trump aplicará aranceles de entre el 10% y el 12,5% a 60 socios comerciales, entre ellos la Argentina. El nuevo esquema entrará en vigor este viernes.

La administración de Donald Trump puso en marcha una nueva etapa de su política comercial con la aplicación de aranceles de entre el 10% y el 12,5% para 60 socios comerciales de Estados Unidos. La medida comenzará a regir desde el primer minuto de este viernes y alcanzará a la Argentina, que quedó incluida en el grupo con la alícuota más baja.

El nuevo esquema fue anunciado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien explicó que los países que cuentan con normas para combatir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso abonarán un arancel del 10%, mientras que aquellos considerados con menores controles enfrentarán una tasa del 12,5%.

En ese primer grupo quedó la Argentina, que además mantiene un acuerdo recíproco de comercio e inversión firmado con Estados Unidos en febrero de este año.

Te puede interesar...

La normativa contempla exenciones para determinados bienes considerados estratégicos por Estados Unidos, entre ellos materias primas esenciales, productos que no pueden fabricarse localmente en cantidades suficientes o aquellos cuya importación resulta clave para el abastecimiento interno.

Además, el Gobierno estadounidense informó que algunos productos argentinos podrán quedar exceptuados cuando contribuyan al cumplimiento de las normas vinculadas a la prohibición de importar mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

La decisión fue adoptada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar sanciones comerciales frente a prácticas consideradas desleales. Greer sostuvo que el objetivo es reforzar la lucha contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de producción.

"Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales. Estados Unidos mantuvo una prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó el funcionario.

La nueva ronda de aranceles reemplaza el esquema temporal que vencía este viernes y representa una nueva apuesta de Trump por mantener vigente su política proteccionista, luego de que la Corte Suprema estadounidense limitara parte de las medidas aplicadas anteriormente.

Pese a esos fallos judiciales, la administración republicana ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para sostener su estrategia comercial. Durante una audiencia ante el Comité de Finanzas del Senado, Greer aseguró que los aranceles seguirán siendo uno de los principales instrumentos económicos del gobierno.

"Las facultades específicas que utiliza esta administración han cambiado, pero la estrategia comercial no. Estamos comprometidos a seguir utilizando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses, aumentar sus salarios y reducir nuestro déficit comercial", sostuvo.

Temas

Te puede interesar