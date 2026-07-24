Hasta el momento, se registraron más de 4 mil denuncias en Defensa del Consumidor

Más de 1.000 infractores registrados

Según informó Carrizo, la base de datos ya cuenta con más de 1.000 comercios y empresas multadas, pertenecientes a distintos rubros, y continuará actualizándose con las resoluciones firmes que se dicten.

El registro abarcará a todos los sectores comerciales y de servicios, con el objetivo de brindar mayor transparencia y ofrecer a los consumidores una herramienta para conocer los antecedentes de las empresas antes de contratar o realizar una compra.

Como parte del lanzamiento, el organismo también incorporará un código QR que permitirá acceder a información sobre los derechos de los consumidores y realizar denuncias de manera digital a través de CiDi.

La iniciativa busca facilitar el acceso a los canales de reclamo y promover que más ciudadanos hagan valer sus derechos frente a incumplimientos comerciales.

Crecen las denuncias de los consumidores

Carrizo reveló que, en lo que va del año, la Dirección de Defensa al Consumidor ya recibió más de 4.000 denuncias, una cifra que supera ampliamente la registrada en años anteriores y que refleja una mayor participación de los sanjuaninos.

"El sanjuanino se anima cada vez más a denunciar cuando considera que sus derechos fueron vulnerados", señaló.

Entre los sectores con mayor cantidad de reclamos, los bancos encabezan el ranking, concentrando la mayor cantidad de denuncias presentadas por los consumidores.

La directora recordó además que la función del organismo es principalmente administrativa y conciliatoria, ya que busca resolver los conflictos mediante acuerdos entre las partes antes de que lleguen a la Justicia.

"Las empresas denunciadas tienen la posibilidad de conciliar con el consumidor y evitar una instancia judicial. Sin embargo, muchas multas quedan firmes porque no son apeladas o porque no se alcanza un acuerdo durante el proceso", concluyó.