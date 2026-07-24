El golpe millonario que podría enfrentar Rosalía tras la polémica por su burla a la Argentina

El fuerte reclamo de Ángel de Brito a Rosalía tras la polémica por su posteo contra Argentina: "No entiendo..."

A pesar del clima de tensión, los cuatro conciertos del LUX Tour 2026, previstos para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, siguen confirmados. Sin embargo, la organización sigue de cerca la evolución del conflicto, ya que una eventual ola de pedidos de reembolso por parte del público podría afectar seriamente la recaudación de la gira en el país.

Cada una de las funciones cuenta con una capacidad cercana a 15.000 espectadores, por lo que, con localidades agotadas, el tour reuniría alrededor de 60.000 asistentes. Tomando como referencia un valor promedio de $197.700 por entrada, sin contemplar los paquetes VIP que alcanzan cifras superiores a $1.247.000, la facturación estimada por la venta de tickets ronda los $11.860 millones.

A ese monto todavía habría que agregar los ingresos derivados del merchandising oficial. En caso de que una cantidad significativa de compradores solicite la devolución de sus entradas, el impacto económico para la cantante y la producción podría ser millonario.

Qué se sabe sobre los show de Rosalía en el Movistar Arena

A pesar de los rumores que circularon en las últimas horas y del fuerte revuelo que generó la polémica en redes sociales, los cuatro recitales de Rosalía en el Movistar Arena siguen confirmados. Hasta el momento, ni la producción del LUX Tour ni el estadio emitieron un comunicado oficial anunciando una cancelación o reprogramación de las presentaciones.

En medio de la controversia, también comenzaron a multiplicarse las reacciones de los fanáticos. Mientras algunos manifestaron su intención de solicitar la devolución de las entradas, otros decidieron ponerlas a la venta en plataformas de reventa. Al mismo tiempo, crecieron las campañas en contra de la presencia de la artista en el país, con pedidos para que sea declarada "persona no grata". A ese escenario se suma otro dato que refleja el impacto del escándalo: Rosalía también registró una caída en la cantidad de seguidores en sus cuentas.

De esta manera, las funciones previstas para el 1, 2, 4 y 6 de agosto continúan dentro del calendario oficial. Si bien el escándalo derivó en pedidos de devolución de entradas y campañas de boicot impulsadas por algunos usuarios en redes sociales, por ahora no existe ninguna confirmación oficial que indique que los conciertos corren riesgo de suspenderse.