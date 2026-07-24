"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Pampa del Leoncito

Impresionantes imágenes de La Pampa del Leoncito tras las lluvias

El ingreso al barreal blanco se encuentra restringido para preservar la zona. Las imágenes impactán por si belleza y por su valor natural.

Las recientes precipitaciones en el departamento Calingasta regalaron una imagen poco habitual y de una belleza impactante en la Pampa del Leoncito. El emblemático Barreal Blanco apareció cubierto por una delgada lámina de agua que, como un inmenso espejo natural, refleja el cielo y una Cordillera de los Andes teñida de blanco por las últimas nevadas, creando un paisaje que sorprende tanto a sanjuaninos como a visitantes.

Las imágenes que comenzaron a circular en las últimas horas muestran un escenario excepcional: la inmensidad del barreal convertida en un espejo perfecto, donde el agua multiplica la majestuosidad de las montañas nevadas y resalta uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia.

View this post on Instagram

Días atrás, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, dispuso el cierre temporal de la Pampa del Leoncito debido al estado del terreno tras las precipitaciones.

Te puede interesar...

La medida busca preservar el Barreal Blanco, un sitio de alto valor patrimonial, paisajístico y turístico cuya superficie arcillosa se vuelve especialmente frágil cuando permanece húmeda. El tránsito de personas o vehículos en estas condiciones puede dejar huellas permanentes y provocar daños difíciles de revertir en este entorno natural.

Por ese motivo, el acceso al lugar permanece restringido mientras se cumple el período natural de secado del suelo. Las bajas temperaturas y las heladas propias del invierno ralentizan la evaporación del agua, por lo que se estima que el terreno necesitará al menos diez días para recuperar la dureza necesaria antes de ser habilitado nuevamente.

Desde la Dirección de Patrimonio Cultural reiteraron el pedido a la comunidad y a los turistas de respetar la restricción y evitar ingresar, tanto a pie como en vehículos, para contribuir a la conservación de este patrimonio natural y cultural que distingue a San Juan.

Las autoridades recordaron además que la protección de espacios como la Pampa del Leoncito es una responsabilidad compartida entre el Estado, los visitantes y la comunidad. Mientras el paisaje ofrece una de las imágenes más extraordinarias de los últimos años, el mejor homenaje que puede hacerse a este escenario único es permitir que la naturaleza siga su curso y que el Barreal Blanco recupere sus condiciones naturales para continuar siendo uno de los grandes tesoros de la provincia.

Temas

Te puede interesar