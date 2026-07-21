Las teorías que estallaron tras la derrota de Argentina y qué dicen los hechos

Ese fragmento, aislado del resto de la secuencia, fue suficiente para que comenzaran las interpretaciones más diversas. En pocas horas aparecieron usuarios que aseguraban que el capitán hacía referencia a presuntas presiones externas, otros hablaban de amenazas contra los jugadores y algunos fueron todavía más lejos al afirmar que existía un supuesto acuerdo para entregar el partido.

Sin embargo, con el paso de las horas apareció el video completo del recorrido desde el vestuario hasta el campo de juego. Las imágenes muestran a Messi dando indicaciones futbolísticas, a Emiliano "Dibu" Martínez conversando con Cristian Romero sobre cómo marcar a Lamine Yamal y a varios jugadores saludando con naturalidad a los futbolistas españoles antes del inicio de la final. Nada de lo que aparece en esa secuencia respalda las teorías que comenzaron a circular.

De hecho, el propio entorno de Messi aclaró que aquella frase hacía referencia exclusivamente a la necesidad de abstraerse del clima que rodeaba una final del mundo y concentrarse únicamente en jugar. Según trascendió, esa ni siquiera fue la charla principal del capitán, sino apenas unas palabras antes de ingresar al campo. El verdadero discurso había ocurrido minutos antes, dentro del vestuario.

Las versiones no terminaron ahí. A medida que avanzaban las horas comenzaron a multiplicarse publicaciones que aseguraban, sin presentar evidencia alguna, que la FIFA había favorecido deliberadamente a España, que Claudio "Chiqui" Tapia había negociado el resultado, que la UEFA había presionado para impedir un nuevo título argentino o incluso que la Selección había sido castigada por mostrar la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" tras eliminar a Inglaterra en semifinales.

También aparecieron relatos sobre supuestas amenazas a los futbolistas y sus familias y hasta teorías que hablaban de lesiones fingidas para beneficiar intereses vinculados a las apuestas.

Lo llamativo es que muchas de esas versiones son exactamente opuestas a las que circularon durante buena parte del Mundial. Mientras Argentina avanzaba hacia la final, desde distintos países se repetían acusaciones sobre un supuesto favoritismo arbitral hacia la Albiceleste. Tras la derrota, el discurso cambió por completo: para esos mismos sectores, ahora el seleccionado había sido perjudicado de manera deliberada.

Especialistas en desinformación como Chequeado.com, explican que este comportamiento suele repetirse después de acontecimientos que generan un fuerte impacto emocional. Las teorías conspirativas ofrecen respuestas simples frente a situaciones complejas y permiten desplazar la explicación hacia supuestos intereses ocultos en lugar de aceptar factores deportivos, errores propios o el mérito del rival. Además, suelen reforzar la identidad de quienes las comparten, porque convierten la derrota en el resultado de una conspiración y no de un desarrollo futbolístico.

Las características de estas narrativas también se repiten casi siempre: atribuyen los hechos a un plan secreto de actores poderosos, presentan escasas o nulas pruebas, reinterpretan cualquier dato para sostener la hipótesis inicial y hasta consideran que la ausencia de evidencias forma parte del supuesto encubrimiento.

Mientras esas publicaciones seguían acumulando millones de reproducciones, Lionel Scaloni eligió un camino completamente diferente. Primero en conferencia de prensa y luego al regresar a Pujato, el entrenador descartó cualquier explicación ajena al juego y fue categórico al analizar la final.

"Perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos justos. Reconocer eso nos hará mejores", resumió el técnico, desarmando de un solo golpe las versiones que intentaban explicar el resultado por factores externos.

El propio desarrollo del partido también ofrece argumentos mucho más concretos que cualquier teoría viral. España llegó más descansada, sostuvo durante todo el torneo un funcionamiento colectivo muy sólido y volvió a imponer un estilo que complicó a casi todos sus rivales. Argentina, en cambio, arrastraba el enorme desgaste físico y emocional que habían dejado los alargues en las rondas decisivas, especialmente la inolvidable semifinal frente a Inglaterra.

Nada de eso impidió que la Selección peleara hasta el último minuto. De hecho, todavía tuvo la posibilidad de forzar los penales con aquella volea de Giuliano Simeone que terminó por encima del travesaño. Pero el desenlace respondió a lo que ocurrió durante los 120 minutos y no a ninguna maniobra oculta.

En tiempos donde las redes sociales suelen premiar el impacto por encima de la evidencia, las teorías conspirativas encontraron otra vez un terreno fértil. Sin embargo, mientras internet buscaba culpables invisibles, la explicación que eligieron quienes estuvieron dentro de la cancha fue mucho más sencilla: España jugó mejor y Argentina, aun en la derrota, volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes potencias del fútbol mundial.

Por Gabriel Rotter.