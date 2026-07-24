El programa Garrafa Hogar, impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, dio a conocer el cronograma de operativos que se desarrollará entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, con recorridas por cinco departamentos de la provincia.
Garrafa Hogar recorrerá Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y Pocito
El cronograma de operativos que se desarrollará entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, con recorridas por cinco departamentos de la provincia.