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Garrafa Hogar recorrerá Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y Pocito

El cronograma de operativos que se desarrollará entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, con recorridas por cinco departamentos de la provincia.

El programa Garrafa Hogar, impulsado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, dio a conocer el cronograma de operativos que se desarrollará entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, con recorridas por cinco departamentos de la provincia.

La iniciativa busca garantizar el acceso a garrafas de gas a precios subsidiados para las familias sanjuaninas que utilizan este recurso para cocinar y calefaccionarse, especialmente durante la temporada invernal.

En el marco del plan de contención frente a las bajas temperaturas, las garrafas de 10 kilos tendrán un valor de $20.000, mientras que las de 15 kilos costarán $30.000. Los cilindros comercializados cumplen con las normas de seguridad vigentes.

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Cronograma de operativos

Lunes 27 – Capital

  • De 9 a 12:30, en la Escuela Primaria Capital Federal (Saturnino Sarassa 1425 Oeste).

Martes 28 – Santa Lucía

  • De 9 a 11, en el Club Unión Alto de Sierra (Avenida Libertador 8826 Este).
  • De 11:30 a 13:30, en la Unión Vecinal Bermejito (Tomás Edison 2121 Norte).

Miércoles 29 – Rivadavia

  • De 9 a 11, en Avenida Paula Albarracín de Sarmiento (Área 5, ex Centro Comercial).
  • De 11:30 a 13:30, en el Polideportivo del Barrio Jardín Policial (calle Tulum esquina Victoria).

Jueves 30 – Caucete

  • De 9 a 11, en la Unión Vecinal Villa Las Rosas (calle Juan José Bustos, antes de Colón).
  • De 11:30 a 13:30, en Alem y Lavalle, Las Talas (cancha).

Viernes 31 – Pocito

  • De 9 a 10, en Villa Huarpe (Ruta 40 y calle 5).
  • De 10:30 a 11:30, en calle 6 y San Miguel, frente al puesto policial.
  • De 12 a 13, en el playón del Barrio Carrerito.

Desde el Gobierno provincial recordaron que el programa continúa recorriendo distintos departamentos para acercar este beneficio a la mayor cantidad de vecinos posible, contribuyendo a aliviar el gasto de los hogares durante el invierno.

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