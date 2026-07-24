Garrafa Hogar recorrerá Capital, Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y Pocito

La iniciativa busca garantizar el acceso a garrafas de gas a precios subsidiados para las familias sanjuaninas que utilizan este recurso para cocinar y calefaccionarse, especialmente durante la temporada invernal.

En el marco del plan de contención frente a las bajas temperaturas, las garrafas de 10 kilos tendrán un valor de $20.000, mientras que las de 15 kilos costarán $30.000. Los cilindros comercializados cumplen con las normas de seguridad vigentes.