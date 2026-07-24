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Dos empresas compiten por la concesión del Hotel Provincial

El nuevo esquema licitatorio prevé una concesión por 20 años, período durante el cual la empresa adjudicataria tendrá a su cargo la explotación del Hotel Provincial.

El Gobierno de San Juan dio un nuevo paso en el proceso de concesión del Hotel Provincial. Este viernes 24 de julio, a las 9, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la concesión y explotación del emblemático establecimiento.

Durante el acto se confirmó la presentación de dos empresas oferentes, cuyas propuestas fueron declaradas admisibles, por lo que continuarán en la siguiente etapa del proceso licitatorio.

Las firmas que buscan quedarse con la concesión son:

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  • RODEO TRAVEL HOTELES Y RESORT S.A.S.
  • AUSTRAL CUYO S.R.L.

Concluida la apertura de sobres, el procedimiento ingresará ahora en la etapa de evaluación técnica, económica y administrativa de las ofertas, donde se analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

El nuevo esquema licitatorio prevé una concesión por 20 años, período durante el cual la empresa adjudicataria tendrá a su cargo la explotación del Hotel Provincial.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para potenciar la infraestructura turística de San Juan y fortalecer la oferta de servicios destinados tanto a visitantes como a eventos de relevancia nacional e internacional.

Una vez finalizada la evaluación de las propuestas, las autoridades avanzarán con la adjudicación de la concesión a la empresa que resulte seleccionada conforme a los criterios establecidos en la licitación.

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