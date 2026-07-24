Dos empresas compiten por la concesión del Hotel Provincial

RODEO TRAVEL HOTELES Y RESORT S.A.S.

AUSTRAL CUYO S.R.L.

Concluida la apertura de sobres, el procedimiento ingresará ahora en la etapa de evaluación técnica, económica y administrativa de las ofertas, donde se analizará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

El nuevo esquema licitatorio prevé una concesión por 20 años, período durante el cual la empresa adjudicataria tendrá a su cargo la explotación del Hotel Provincial.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para potenciar la infraestructura turística de San Juan y fortalecer la oferta de servicios destinados tanto a visitantes como a eventos de relevancia nacional e internacional.

Una vez finalizada la evaluación de las propuestas, las autoridades avanzarán con la adjudicación de la concesión a la empresa que resulte seleccionada conforme a los criterios establecidos en la licitación.