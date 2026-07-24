El Gobierno de San Juan dio un nuevo paso en el proceso de concesión del Hotel Provincial. Este viernes 24 de julio, a las 9, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la concesión y explotación del emblemático establecimiento.
Dos empresas compiten por la concesión del Hotel Provincial
El nuevo esquema licitatorio prevé una concesión por 20 años, período durante el cual la empresa adjudicataria tendrá a su cargo la explotación del Hotel Provincial.