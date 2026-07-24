La nieve no da tregua: rescataron a una familia y a un puestero aislados por el temporal

El incidente ocurrió en el kilómetro 30 de la Ruta Provincial 400, donde una importante masa de nieve bloqueó el paso e impidió que el grupo pudiera continuar su viaje.

Ante la emergencia, Gendarmería desplegó una patrulla junto con personal de la Brigada de Rescate y una ambulancia. Tras arribar al lugar, los efectivos asistieron a los ocupantes y concretaron la evacuación, sin que se informaran personas lesionadas.

Un puestero permanecía incomunicado en Iglesia

El segundo procedimiento tuvo lugar en el paraje Chita, sobre la Ruta Provincial 483, donde efectivos del Escuadrón 25 "Jáchal" localizaron a un puestero que permanecía completamente aislado por la nieve.

Luego de verificar su estado de salud, los gendarmes realizaron la evacuación hacia el departamento Iglesia, con el apoyo de personal de Protección Civil, garantizando un traslado seguro pese a las difíciles condiciones del terreno.

Un temporal que mantiene en alerta a San Juan

Los rescates se producen en medio de uno de los temporales más importantes de los últimos años en la cordillera sanjuanina, con importantes acumulaciones de nieve que mantienen complicados numerosos caminos de alta montaña.

Las tareas de despeje continúan en distintos sectores, mientras las autoridades recomiendan evitar desplazamientos hacia las zonas cordilleranas y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

Los dos operativos fueron desarrollados en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), reafirmando el trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y los organismos provinciales para asistir a la población ante situaciones climáticas extremas.