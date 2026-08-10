Argentina conquistó su cuarto Sudamericano en básquet femenino

En su segunda presentación, Argentina elevó todavía más su rendimiento y aplastó 81-48 a Paraguay, mientras que cerró la primera fase con otra sólida actuación y un triunfo por 64-45 frente a Uruguay. Las tres victorias le permitieron terminar como líder de su zona y avanzar directamente a las semifinales, sin necesidad de disputar los cuartos de final.

Allí apareció uno de los partidos más exigentes del certamen. Las Gigantes derrotaron 72-66 a Brasil, tradicional potencia del básquet sudamericano, y se clasificaron para su cuarta final consecutiva. Melisa Gretter fue determinante con 20 puntos y nueve asistencias, mientras que Florencia Chagas aportó 17 unidades.

En la definición frente a Venezuela, Argentina comenzó abajo después del primer cuarto por 17-13, pero cambió por completo el partido con un parcial de 19-7 en el segundo período para irse al descanso arriba 32-24. Posteriormente sostuvo la diferencia hasta sellar el 53-44 definitivo ante el público argentino.

Gretter volvió a ser la figura de la final con 17 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y dos recuperos, mientras que Diana Cabrera quedó cerca del doble-doble con 10 puntos y nueve rebotes y Agostina Burani terminó con siete puntos y siete rebotes.

La capitana argentina fue además distinguida como Jugadora Más Valiosa (MVP) de todo el campeonato, después de promediar 11 puntos, 3,4 rebotes, 7,6 asistencias y 2,4 recuperos por encuentro. Sus 7,6 asistencias fueron la mejor marca de toda la competencia.

Gretter también integró el Quinteto Ideal junto a su compañera Florencia Chagas, además de la colombiana Manuela Ríos, la venezolana Daniela Wallen y la brasileña Aaliyah Guyton.

El título confirmó además el gran momento continental del seleccionado argentino: es la cuarta conquista sudamericana de su historia, después de las obtenidas en 1948, 2018 y 2024, y la tercera corona conseguida en las últimas cuatro ediciones de la competencia.

El recorrido completo de Argentina rumbo al campeonato fue 66-42 ante Colombia, 81-48 frente a Paraguay, 64-45 contra Uruguay, 72-66 sobre Brasil en semifinales y 53-44 ante Venezuela en la final, para completar el torneo con récord perfecto de cinco triunfos y ninguna derrota.

La competencia también entregó cuatro plazas para la próxima FIBA Women's AmeriCup 2027, por lo que Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia consiguieron la clasificación al certamen continental que se disputará en El Salvador.

El plantel campeón estuvo compuesto por Dalma Piri, Julia Fernández, Laila Raviolo, Diana Cabrera, Julieta Mungo, Agostina Burani, Melisa Gretter, Paula López, Sofía Lombardero, Florencia Chagas, Victoria Gauna y Sol Castro, bajo la conducción técnica de Gregorio Martínez.

Con el título conseguido en Zárate, Las Gigantes lograron el bicampeonato sudamericano, permanecen en lo más alto de la región y extendieron un ciclo que ya las llevó a disputar cuatro finales consecutivas, en una competencia que volvió a terminar con la bandera argentina en lo más alto.