Cuatro nadadoras desafiaron el invierno y cruzaron a nado el Dique Punta Negra

La travesía demandó entre 40 y 50 minutos de nado, donde cada atleta avanzó a su propio ritmo respaldada por un equipo de apoyo que monitoreó el trayecto desde embarcaciones. El grupo estuvo conformado por Laura Ortega, Lucy Merino, Flavia Vanesa Scarso y Beatriz Lund.

"Fueron 1.600 metros y se tardó entre 40 a 50 minutos en hacerlo, cada una iba a su ritmo y permanentemente monitoreadas", detalló Beatriz Lund en diálogo con sanjuan8.com. La experimentada deportista agregó además los motivos de esta serie de desafíos locales: "Como tengo otros planes y necesito ahorrar dinero en viajes de este tipo, estoy haciendo cosas acá para mantenerme activa y enfocada en proyectos nuevos".