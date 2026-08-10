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Cuatro nadadoras desafiaron el invierno y cruzaron a nado el Dique Punta Negra

La hazaña estuvo integrada por Beatriz Lund, Laura Ortega, Lucy Merino y Flavia Vanesa Scarso. Completaron un recorrido de 1.600 metros, monitoreadas por un equipo de apoyo.

Por Marcela Silva

El deporte de aguas abiertas en San Juan sumó un nuevo capítulo histórico. Cuatro nadadoras sanjuaninas completaron con éxito el Cruce de La Sal en pleno invierno, desafiando las bajas temperaturas, el viento y el oleaje en un recorrido de 1.600 metros.

La travesía demandó entre 40 y 50 minutos de nado, donde cada atleta avanzó a su propio ritmo respaldada por un equipo de apoyo que monitoreó el trayecto desde embarcaciones. El grupo estuvo conformado por Laura Ortega, Lucy Merino, Flavia Vanesa Scarso y Beatriz Lund.

"Fueron 1.600 metros y se tardó entre 40 a 50 minutos en hacerlo, cada una iba a su ritmo y permanentemente monitoreadas", detalló Beatriz Lund en diálogo con sanjuan8.com. La experimentada deportista agregó además los motivos de esta serie de desafíos locales: "Como tengo otros planes y necesito ahorrar dinero en viajes de este tipo, estoy haciendo cosas acá para mantenerme activa y enfocada en proyectos nuevos".

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Esta prueba se suma a un calendario invernal sumamente activo para las nadadoras locales. Durante el mes de junio completaron "La Ruta de los Diques", nadando en Ullum, Punta Negra, Cuesta del Viento y San Agustín, consolidando una preparación continua frente a condiciones climáticas extremas.

¿Quién es Beatriz Lund?

Beatriz Lund es una reconocida nadadora de aguas abiertas de San Juan y referente del deporte máster en la provincia. A sus 62 años, Lund cuenta con una destacada trayectoria en desafíos de fondo y frío extremo. En el último año cobró gran notoriedad tras viralizarse un video donde se la observaba entrenando en las gélidas aguas del Dique Punta Negra durante una jornada con temperaturas bajo cero, como parte de su preparación para competencias de nivel nacional e internacional.

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