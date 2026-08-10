El deporte de aguas abiertas en San Juan sumó un nuevo capítulo histórico. Cuatro nadadoras sanjuaninas completaron con éxito el Cruce de La Sal en pleno invierno, desafiando las bajas temperaturas, el viento y el oleaje en un recorrido de 1.600 metros.
Cuatro nadadoras desafiaron el invierno y cruzaron a nado el Dique Punta Negra
La hazaña estuvo integrada por Beatriz Lund, Laura Ortega, Lucy Merino y Flavia Vanesa Scarso. Completaron un recorrido de 1.600 metros, monitoreadas por un equipo de apoyo.