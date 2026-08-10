El sanjuanino Samuel Guidi Correa de 19 años (camiseta 67) anoche se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 (ex Copa América) con la Selección Argentina Mayor de vóley. En el certamen disputado en Cochabamba, Bolivia; la Albiceleste venció a Brasil en la final por 3 a 2 y selló su clasificación a los Juegos Panamericanos – Lima 2027.
Argentina ganó el Sudamericano con el sanjuanino Guidi Correa en el equipo
Argentina derrotó 3 a 2 a Brasil y se quedó con el Sudamericano de vóley jugado en Cochabamba, Bolivia. El sanjuanino Guidi Correa ingreso desde el banco de suplentes.