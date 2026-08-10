"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > sanjuanino

Argentina ganó el Sudamericano con el sanjuanino Guidi Correa en el equipo

Argentina derrotó 3 a 2 a Brasil y se quedó con el Sudamericano de vóley jugado en Cochabamba, Bolivia. El sanjuanino Guidi Correa ingreso desde el banco de suplentes.

El sanjuanino Samuel Guidi Correa de 19 años (camiseta 67) anoche se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 (ex Copa América) con la Selección Argentina Mayor de vóley. En el certamen disputado en Cochabamba, Bolivia; la Albiceleste venció a Brasil en la final por 3 a 2 y selló su clasificación a los Juegos Panamericanos – Lima 2027.

El atleta de Alto Rendimiento, apoyado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, fue el único sanjuanino en el plantel dirigido por el entrenador Damián Arredondo. En la primera ronda, Argentina terminó al frente del Grupo A con nueve puntos debido a tres victorias. El miércoles 5 debutó con un 3-0 vs. Bolivia, el jueves 6 le ganó 3-1 a Perú y el viernes 7 repitió resultado ante Chile. En las semifinales del sábado 8, Argentina venció 3-1 a Colombia y Brasil 3-2 a Chile.

La gran final entre argentinos y brasileños se disputó el domingo 9 en el estadio Coliseo de la Coronilla, ante un gran marco de público. Los parciales fueron 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10. Lo meritorio del equipo nacional es que supo dar vuelta el tanteador con los últimos dos sets. En este partido, Guidi Correa no sumó puntos. Iñaki Ramos fue el máximo anotador con 24 puntos. Gustavo Maciel y Santiago Arroyo integraron el equipo ideal. Y Federico Arquez fue distinguido como el jugador más valioso de la final.

Te puede interesar...

El punta-receptor de 1,95 cm surgió de la cantera de Hispano Vóley. En su corta carrera deportiva, sobresalen varios éxitos. Por ejemplo, en 2024 fue campeón sudamericano sub 19 y en 2025 jugó el Mundial sub 19 en Uzbekistán.

Temas

Te puede interesar