Argentina ganó el Sudamericano con el sanjuanino Guidi Correa en el equipo

El atleta de Alto Rendimiento, apoyado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, fue el único sanjuanino en el plantel dirigido por el entrenador Damián Arredondo. En la primera ronda, Argentina terminó al frente del Grupo A con nueve puntos debido a tres victorias. El miércoles 5 debutó con un 3-0 vs. Bolivia, el jueves 6 le ganó 3-1 a Perú y el viernes 7 repitió resultado ante Chile. En las semifinales del sábado 8, Argentina venció 3-1 a Colombia y Brasil 3-2 a Chile.

La gran final entre argentinos y brasileños se disputó el domingo 9 en el estadio Coliseo de la Coronilla, ante un gran marco de público. Los parciales fueron 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10. Lo meritorio del equipo nacional es que supo dar vuelta el tanteador con los últimos dos sets. En este partido, Guidi Correa no sumó puntos. Iñaki Ramos fue el máximo anotador con 24 puntos. Gustavo Maciel y Santiago Arroyo integraron el equipo ideal. Y Federico Arquez fue distinguido como el jugador más valioso de la final.