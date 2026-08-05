Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a pisar suelo argentino. León XIV llegará el próximo 8 de noviembre para realizar una histórica visita de tres días, la primera de un Pontífice al país en 39 años y uno de los acontecimientos religiosos, políticos e institucionales más relevantes de los últimos años. Durante su estadía recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, en el marco de su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre
El sumo pontífice estará entre el 8 y el 11 de de ese mes. Antes irá a Uruguay y luego a Perú. Visitará la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, como habían anticipado los medios nacionales.