El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre

La confirmación llegó hoy a través de la Nunciatura Apostólica, que difundió el siguiente comunicado: “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

Con ese anuncio, la Santa Sede puso fin a meses de versiones y confirmó oficialmente un viaje que el Gobierno argentino y la Iglesia Católica preparaban desde hacía varias semanas. Aunque todavía no está confirmado la letra chica de las actividades, se prevén que durante la visita se realicen misas multitudinarias, en la Avenida 9 de Julio, frente a la Basílica de Luján y en la capital mediterránea.