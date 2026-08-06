Una argentina fue detenida por ICE cuando estaba por viajar a un partido del mundial

Sin embargo, horas más tarde, el hombre comenzó a recibir una avalancha de llamadas que le informaban que Iliana nunca había llegado a la puerta para abordar el avión. Había sido detenida por agentes de ICE en el control de seguridad del aeropuerto. Su pareja afirmó que Iliana ingresó a los Estados Unidos en 2023 con una visa de turista, la pudo prorrogar y presentó toda la documentación necesaria para obtener un permiso de trabajo.

Oriunda de Buenos Aires, la joven residía en el sur de Filadelfia desde septiembre de 2024 y trabajaba como niñera para dos familias del barrio de Point Breeze, donde cuidaba a tres niños de entre uno y cuatro años. Según afirmaron desde su entorno, Lick no tiene antecedentes penales y es descrita por quienes la conocen como “una persona tranquila, solidaria y con fuertes lazos en la comunidad”.

Los primeros días tras la detención fueron especialmente difíciles para su círculo cercano, ya que no lograban comunicarse con ella ni obtener información sobre su estado. Su pareja informó que lograron hablar con Iliana: “Aunque está asustada y abrumada, sigue siendo fuerte, mantiene la esperanza y está inmensamente agradecida por todo el cariño y apoyo recibido”, indicaron.

Asimismo, sus seres queridos iniciaron una campaña en GoFundMe que fue lanzada para costear su defensa legal. Principalmente busca cubrir honorarios legales, una posible fianza migratoria y gastos relacionados con el proceso, ya superó los USD 16.000 recaudados al momento de la publicación de esta nota.

El caso de Lick no es un hecho aislado en el aeropuerto de Filadelfia. Según grupos defensores de los inmigrantes, ella es una de al menos siete personas arrestadas por agentes del ICE en ese terminal desde la segunda semana de julio. Elena Emelchin Brunner, organizadora de justicia migratoria en Asian Americans United (AAU), precisó a WHYY que la organización tiene conocimiento de seis detenciones en el aeropuerto desde el 14 de julio, entre ellas la de una abuela de 74 años con un caso de asilo pendiente que se encuentra actualmente detenida en Texas.