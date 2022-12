Ante Australia, Messi jugará el partido número 1.000 de su carrera

Por eso, frente a los Soccoreros, Leo será titular y seguirá incrementando sus increíbles registros. Además, hay que remarcar que este podría haber sido el partido 1.001 debido a que en la cuenta no está incluido el clásico entre Argentina y Brasil del 5 de septiembre de 2021, por las últimas Eliminatorias Sudamericanas, que fue suspendido a los cinco minutos de comenzado.

Los números de Messi con Argentina, Barcelona y PSG

En su carrera, el Diez vistió tan solo tres camisetas y en todas dejó una huella. Con el Barcelona llegó a contabilizar 778 presencias en las que concretó 672 anotaciones. En el Blaugrana conquistó al mundo con su juego y promedió 0.86 goles por partido. Pero además, tuvo temporadas memorables como la de 2011/2012 en la que registró 82 goles y 34 asistencias en 69 encuentros. O sea, 1.19 gritos por partido y 0.49 pases gol.

En cambio, en París Saint-Germain sus números varían bastante. En total jugó 53 duelos y mandó la pelota a la red 23 veces, lo que da un promedio de 0.43 tantos por partido. En lo que respecta a la Selección Argentina, donde registra el subcampeonato del mundo en Brasil 2014, transita su mejor época tras la conquista de la Copa América 2021.

Desde entonces, sus marcas han seguido creciendo y en el amistoso ante Estonia el 5 de junio de este año se despachó con cinco goles para el triunfo argentino. Esa fue la segunda vez que anotó tantos goles en un mismo encuentro ya que con Barcelona lo había hecho ante Bayern Leverkusen el 7 de marzo de 2012.

El fallido debut de Messi en la Selección Argentina

El 17 de agosto de 2005, Messi tuvo su esperado estreno con la mayor en un amistoso contra Hungría. A los 18 minutos del segundo tiempo, José Pekerman le dio ingreso en lugar de Lisandro López, pero solamente duró 45 segundos en cancha: en la primera pelota que tocó, se dispuso a encarar y el lateral Vilmos Vanczák lo tomó de la camiseta. Un joven Lionel de 18 años intentó sacárselo de encima con un manotazo que rozó el rostro del húngaro, quien exageró y convenció a Markus Merk -árbitro de aquel partido- de mostrar la tarjeta roja.

"Pensaba 'entré y me echaron, no me van a llamar nunca más'. Fue terrible", expresó Messi sobre ese episodio en una entrevista con TyC Sports, en 2019. Además, La Pulga venía de ser la figura en el Mundial Sub-20 de Holanda que obtuvo la Selección Argentina bajo la conducción de Francisco Ferraro. Aquel torneo lo arrancó en el banco, pero terminó siendo el máximo goleador (seis) y mejor jugador del certamen.

Otros récords de Messi en su carrera como profesional

Messi es uno de los futbolistas con menos expulsiones ya que apenas vio la roja en tres ocasiones. La primera fue con la Albiceleste ante Hungría en 2005 y las otras dos mucho más cerca en el tiempo. En 2019, también con la camiseta argentina, lo echaron a los 36 minutos de juego en el partido ante Chile por el tercer puesto de la Copa América 2019 en el que Argentina ganó 2-1. Además, con Barcelona vio la roja frente a Athletico Bilbao en la Supercopa de España en enero de 2021.

Por último, para resumir las impresionantes estadísticas que describen al mejor futbolista del mundo, es preciso agregar que ostenta 6 pókers (cuatro tantos en un partido) y 48 tripletes. Entre sus víctimas preferidas están Real Madrid, club al que le marcó 47 veces y más atrás vienen Atlético de Madrid y Sevilla, con 43 tantos para cada uno.

Además, Messi tiene el récord de haber marcado 26 veces en el clásico español y, en cuanto a la Selección Argentina, posee inalcanzables números de partidos jugados, goles y asistencias, estas últimas con 51.