La causa por el crimen de Tiago avanza, pero el presunto asesino sigue prófugo

A raíz de su muerte, el Ministerio Público Fiscal reformuló la imputación que inicialmente investigaba una tentativa de homicidio y pasó a calificar el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Según explicó Díaz, esa modificación fue formalizada durante la audiencia realizada este jueves.

Dos imputados seguirán presos

Mientras continúa la búsqueda de los presuntos autores materiales del crimen, la Justicia ratificó la prisión preventiva para Ramos y Rodríguez, los dos únicos detenidos que tiene la causa.

El juez resolvió que ambos permanezcan privados de la libertad durante seis meses, plazo en el que continuará la investigación penal preparatoria, fijada en un año. Durante la audiencia, ambos imputados hicieron uso de su derecho a declarar.

La hipótesis que maneja la UFI Delitos Especiales es que los dos detenidos tuvieron una participación clave en la planificación del ataque, aunque no serían quienes efectuaron el disparo fatal.

De acuerdo con la investigación, Ramos habría sido quien condujo a Tiago hasta el lugar donde finalmente fue emboscado, mientras que a Rodríguez se le atribuye haber conseguido y entregado el arma utilizada durante el hecho, motivo por el cual también enfrenta cargos por portación ilegal de arma de fuego.

En tanto, los dos hombres que llegaron en motocicleta continúan siendo intensamente buscados por la Policía. Entre ellos se encuentra el señalado como autor del disparo que impactó en la nuca de la víctima.

Investigan certificados médicos presentados por una defensa

Otro de los aspectos sobre los que trabaja la Fiscalía tiene relación con la presentación realizada por la defensa de uno de los prófugos. El fiscal explicó que los abogados aportaron certificados médicos provenientes de clínicas privadas para justificar la ausencia del acusado, documentación que ahora está siendo analizada por los investigadores.

El objetivo es establecer si efectivamente responde a un problema de salud o si se trata de una maniobra para demorar la comparecencia ante la Justicia.

Mientras avanzan las pericias y las restantes medidas de prueba, la prioridad de la investigación sigue siendo localizar al presunto tirador y a su acompañante. La Fiscalía no descarta nuevas medidas en las próximas horas y aguarda que, tal como anunció la defensa, uno de los sospechosos se presente voluntariamente el lunes.

Hasta entonces, el crimen de Tiago Estrella continúa con dos detenidos, dos prófugos y una investigación que busca reconstruir por completo cómo se organizó el ataque que terminó con la vida del joven.