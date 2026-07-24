Colapinto chocó su auto en las prácticas libre de Hungría

Transcurridos unos minutos, las Ferrari con Hamilton y Leclerc volvieron a mostrar ritmo como en la primera práctica y se ubicaron en primer y segundo lugar. Verstappen se ubicó tercero y, tras él, se posicionaron los Mercedes.

Leclerc volvió a la pista luego de su inconveniente en la práctica libre 1 del Gran Premio de Hungría.

Luego de tener inconvenientes en la primera sesión de libres del Gran Premio de Hungría, Lance Stroll nunca pudo salir de boxes por fallas en su Aston Martin.

Promediando la media hora, Franco Colapinto generó una bandera roja luego de un golpe leve contra el muro que se produjo tras bloquear neumáticos en una de las curvas. La práctica se detuvo unos instantes y fue el final de la sesión para el argentino.

Colapinto se dirigió a boxes a hablar con sus ingenieros mientras retiraban su auto de la pista. El argentino se lamentó no poder sumar más rodaje ya que no tuvo la oportunidad de hacerlo en la primera práctica por cederle la butaca a Paul Aron.

Retomada la actividad, el compuesto de neumático que predominó en la escuderías fue el blando. Hamilton superó a Leclerc sobre el final, luego de que el monegasco se mantuviera durante un buen tiempo como primero, y se quedó con el primer puesto con una marca de 1:18.729.

Norris logró un buen ritmo y se metió en el tercer lugar, mientras que Gasly, como único representante que quedó en Alpine tras el accidente de Colapinto, quedó en el puesto 14.