Regresó Villa y los hinchas marcaron postura: así reaccionó La Bombonera en su vuelta

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Durante la entrada en calor, Villa había pasado prácticamente desapercibido. Recién cuando comenzó el protocolo previo al encuentro quedó expuesta la postura del público. Ya con la pelota en juego, el colombiano empezó a recibir algunos gestos de respaldo después de protagonizar sus primeras intervenciones ofensivas.

Un regreso que sigue generando debate

Boca decidió repatriar al delantero de 30 años tras adquirir su pase a Independiente Rivadavia por 6,5 millones de dólares. El futbolista firmó contrato por cuatro temporadas y volvió al club donde ya había disputado cinco años, marcando 29 goles y conquistando siete títulos.

Su retorno, sin embargo, estuvo rodeado de polémica. Villa se marchó de Boca en 2023 en medio de un conflicto judicial y contractual. Mientras el club lo acusó de incumplir su vínculo, el jugador sostenía que estaba en libertad de acción. En aquel momento, Juan Román Riquelme fue uno de los dirigentes más duros con el colombiano y llegó a afirmar públicamente que había "faltado el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros".

A ese contexto se sumó la condena judicial que recibió en una causa por violencia de género, situación que profundizó el rechazo de una parte importante de los hinchas.

La explicación de Riquelme

Antes del regreso oficial de Villa, el presidente de Boca explicó los motivos de la decisión deportiva y aseguró que el delantero merece una nueva oportunidad.

Riquelme recordó que el club había sido claro respecto de la situación judicial del futbolista y remarcó que la sentencia ya fue cumplida. También sostuvo que el entrenador necesitaba un delantero con sus características y destacó que Villa conoce el funcionamiento de la institución.

Además, el presidente aclaró que el colombiano nunca inició acciones económicas contra Boca tras su salida y expresó su deseo de que pueda aportar soluciones futbolísticas al equipo. Ahora, con el primer capítulo ya escrito, el desafío de Villa será volver a conquistar a una Bombonera que, al menos en su regreso, dejó en claro que todavía no olvidó todo lo ocurrido fuera de la cancha.