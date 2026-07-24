Universitario no pudo en Mendoza y ya piensa en lo que viene

El quince sanjuanino afrontó un partido exigente frente a un rival que consiguió imponer condiciones desde el inicio. Los locales dominaron las formaciones fijas, administraron mejor la posesión y aprovecharon los espacios para construir una diferencia que luego supieron defender con solidez.

Por su parte, Universitario tuvo dificultades para darle continuidad a su juego. Las imprecisiones en el manejo de la pelota y la falta de fluidez en ataque impidieron que el equipo pudiera desarrollar el rugby que había mostrado en sus últimas presentaciones. Aun así, nunca dejó de buscar variantes para volver al partido y luchó hasta el cierre del encuentro.