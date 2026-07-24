Universitario no pudo en Mendoza y ya piensa en lo que viene

Más allá del resultado, la "U" continúa transitando un proceso de crecimiento en un campeonato de alto nivel competitivo, enfrentando fecha tras fecha a algunos de los mejores equipos de la región.
Ahora será momento de dar vuelta la página rápidamente. Universitario tendrá por delante una semana de enorme importancia, con la disputa de la última fecha del Torneo del Interior B y, posteriormente, una nueva edición del clásico sanjuanino, dos desafíos que exigirán la mejor versión del equipo para volver a la senda del triunfo.
Tantos
CPBM 25
Try: Fausto Martínez (x2), Manuel Sonzogni.
Conversión: Alejo Magliano, Facundo Consorte.
Penal: Alejo Magliano (x2)
Universitario 16
Try: Guillermo Quiroga, Juan Martín Uzair
Conversión: -.
Penal: Geronimo Arabel (x2)
Resultado parcial: CPBM 15-05 Universitario
Amonestaciones
Amarilla: Alan Pedrol (UNI), Lucas Rodriguez (CPBM).
Roja: -.