Trump recibió a María Corina Machado en medio de hermetismo y expectativa

No obstante, también el líder republicano había sorprendido tras el exitoso operativo de remoción de Maduro, al hacer comentarios sobre Machado que le bajaron el precio a la dirigente.

La reunión entre Trump y Machado fue en un comedor privado de la Casa Blanca, a puertas cerradas, sin acceso para la prensa. La líder opositora venezolana, vestida íntegramente de blanco, llegó apenas pasado el mediodía a la sede de gobierno estadounidense, adonde ingresó por una puerta lateral, sobre la calle 17.

Machado aspira a tener diálogo directo con la gestión Trump en momentos en que el republicano afianza su vínculo con Delcy Rodríguez, quien quedó a cargo del gobierno venezolano y con quien se está negociando la liberación de presos políticos.

Trump reveló que el pasado miércoles mantuvo una “larga” conversación telefónica con Delcy Rodríguez, a la que calificó como “formidable”. "Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", sostuvo.

Hasta el momento Trump excluyó a Machado y al resto de la oposición de Venezuela del proceso de transición, luego de la detención de Maduro. El presidente de Estados Unidos se refirió a la dirigente opositora al chavismo como “una persona muy amable” pero que carece de apoyo ni de respeto en su país”.

Luego de la cumbre con Trump, Machado se presentará en el Senado norteamericano, donde tendrá un encuentro con legisladores demócratas y republicanos.