Fallo ejemplar: debe comprarle una casa a su hijo por no haberlo reconocido

El proceso judicial, que incluyó pruebas de ADN irrefutables, no solo confirmó el vínculo sanguíneo, sino que dejó al descubierto una conducta de desidia por parte del empresario, quien pese a conocer la existencia de su hijo, optó por ignorar sus obligaciones legales y afectivas. La sentencia del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 1 de Tres Arroyos llega para intentar subsanar, al menos desde lo material, una vida marcada por la exclusión.

Fallo inédito: el valor de una vivienda como reparación del daño

El eje central del fallo radica en la determinación del monto indemnizatorio. La jueza a cargo de la causa entendió que el daño causado por la falta de reconocimiento no se limita únicamente a la angustia psicológica de no conocer la propia identidad, sino que tiene un correlato económico directo.

Al no ser reconocido como hijo de un empresario con alto poder adquisitivo, el demandante se vio privado de oportunidades educativas, de salud y de acceso a bienes básicos que sus hermanos —quienes sí fueron reconocidos por el demandado— disfrutaron durante toda su vida.

Por este motivo, la Justicia fijó una suma que, en términos reales, equivale al valor de mercado de una casa de clase media, estipulado en 65.000 dólares, y cubrir el costo de un tratamiento psicológico extendido.

Esta decisión se apoya en el concepto de "pérdida de chance" y en la vulneración del derecho constitucional a la identidad. Los magistrados consideraron que el demandante debió realizar esfuerzos desproporcionados para subsistir, mientras que su progenitor incrementaba su patrimonio sin asistir a su descendiente. La suma impuesta no es solo un castigo para el empresario, sino un mecanismo de nivelación patrimonial.

El fallo detalla que la indemnización debe ser suficiente para que el damnificado pueda adquirir una vivienda propia, un bien que simbólicamente representa la seguridad y el arraigo que le fueron negados durante más de 30 años.

Un precedente clave para las demandas de filiación en Argentina

Este caso enciende las alarmas en el ámbito del derecho de familia, ya que eleva la vara de las condenas por falta de reconocimiento filial. Hasta hace unos años, las indemnizaciones por este tipo de daños solían ser montos menores o simbólicos que no llegaban a cubrir las necesidades estructurales de los hijos afectados.

Sin embargo, la tendencia jurisprudencial está cambiando hacia una mirada mucho más integral, donde se evalúa el nivel de vida del progenitor y se busca que la reparación sea proporcional a su capacidad económica.

El fallo deja en claro que el reconocimiento de un hijo no es una opción facultativa, sino un deber jurídico estricto que, de ser incumplido, genera deudas que el tiempo no logra prescribir en términos de daño moral. Para los especialistas, este veredicto servirá de guía para futuras demandas en todo el país, incentivando a que más personas que fueron privadas de su derecho a la identidad busquen una reparación justa.

En un contexto donde la ciencia facilita la confirmación de la paternidad mediante estudios genéticos, la Justicia argentina parece estar decidida a que la irresponsabilidad afectiva también tenga un costo financiero significativo.