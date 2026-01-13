Trump respaldó las protestas en Irán y prometió que "la ayuda está en camino"

Trump y la presión arancelaria

La decisión del presidente estadounidense se conoció en medio de un endurecimiento de la presión contra Teherán. Trump adelantó este lunes que impondrá un arancel del 25 por ciento a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán, una medida que apunta a profundizar el aislamiento económico del régimen.

Según datos de la base económica Trading Economics, los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak. En paralelo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que Washington no descarta una acción militar.

image

Las protestas en Teherán

Las denuncias por la represión en Irán se multiplicaron en los últimos días. Organizaciones opositoras y entidades de derechos humanos difundieron balances dispares sobre el número de víctimas, aunque todas coinciden en describir un escenario de extrema violencia.

La agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que al menos 544 personas murieron durante el levantamiento ciudadano. A su vez, la Organización Iraní de Derechos Humanos elevó la cifra a 648 manifestantes muertos, entre ellos nueve menores, y advirtió que el número real de víctimas fatales podría superar las 6.000. También señaló que más de 10.000 personas fueron detenidas.

Organismos y organizaciones de derechos humanos contabilizan miles de muertos. (Foto: Reuters).

Human Rights Watch alertó que existen “informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala en el país”. En la misma línea, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión y reclamó “dejar de matar a manifestantes pacíficos”.

Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anticipó que se impulsarán sanciones “rápidamente” ante el “aterrador” número de muertos registrados durante las protestas.

image

El gobierno iraní rechazó las acusaciones. El canciller Abás Araqchi aseguró en declaraciones a Al Jazeera que el Ejecutivo “dialogó” con los manifestantes en los primeros días del conflicto y justificó el corte de internet al afirmar que el país se vio “confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país”.

Sobre las advertencias de Trump, Araqchi respondió “Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello”.