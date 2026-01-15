Gustavo Petro confirmó que se reunirá con Donald Trump

"Por fin, hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos en general", indicó.

Petro reconoció que Colombia sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína, pero subrayó que el abuso de fentanilo en Estados Unidos constituye un problema de salud pública de responsabilidad exclusiva del Gobierno estadounidense.

"Tenemos que lograr que eso no entre en Colombia", afirmó, a la vez que calificó al fentanilo como un "arma de destrucción masiva".__IP__

Petro aseguró que es una prioridad para la Fuerza Pública identificar posibles redes criminales que busquen ingresar y comercializar esta "droga de la muerte" en el país sudamericano.

Además, Petro señaló que, si Estados Unidos desea cooperar con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, puede comenzar comprando los productos que venden los campesinos que voluntariamente sustituyeron sus cultivos ilícitos.