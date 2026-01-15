Gustavo Petro confirmó que se reunirá con Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a principios de febrero, luego de meses de amenazas por parte de la Casa Blanca en el marco de su política antidrogas.
Petro aseguró que la reunión con el mandatario norteamericano busca dar tranquilidad al pueblo colombiano y anunciar a Trump sobre las mentiras que cierto sector de la oposición en Colombia difundió sobre él y su Gobierno entre las autoridades de Estados Unidos.