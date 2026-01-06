Delcy Rodríguez estaría cerrando el centro de torturas de Caracas

image

Trump también brindó detalles del operativo militar que derivó en la captura de Maduro. Según explicó, se produjo un corte de energía en gran parte del país y participaron 152 aviones. "Fue una operación impresionante. Agarramos por sorpresa a Maduro", afirmó, y agregó que Estados Unidos "volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo".

En una entrevista posterior con NBC News, el presidente estadounidense señaló que el operativo se realizó sin coordinación previa con el entorno cercano de Maduro y negó contactos anticipados con Delcy Rodríguez. "No, eso no es el caso", respondió al ser consultado sobre una eventual coordinación, aunque reconoció que "muchos querían hacer un acuerdo" para facilitar una transición.

Trump indicó además que Rodríguez "ha estado cooperando" con funcionarios estadounidenses y sostuvo que su gobierno evaluará si se mantienen o se levantan las sanciones en su contra. "Pronto determinaremos si las sanciones existentes continúan", afirmó.

El presidente también remarcó que la operación se llevó adelante bajo su supervisión directa, con la participación de funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En relación con el futuro económico de Venezuela, Trump sostuvo que empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera del país en un plazo menor a 18 meses. "Será mucho dinero, una cantidad tremenda, pero las compañías petroleras lo harán", señaló.

Venezuela cuenta con reservas estimadas en más de 300.000 millones de barriles de crudo, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas globales conocidas.