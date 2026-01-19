"
Trump: por no ganar el Nobel ya no se siente "obligado" a pensar en la paz mundial

El presidente de Estados Unidos volvió a insistir con la idea de controlar la isla ártica y envió un mensaje al primer ministro noruego en el que cuestionó no haber recibido el galardón, entregado en Oslo a María Corina Machado.

En medio de la disputa por Groenlandia, un territorio estratégicamente ubicado en la zona del Ártico, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ya no se siente "obligado" a pensar exclusivamente en la paz mundial tras no haber recibido el Premio Nobel. La declaración surgió en un mensaje dirigido al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, al que tuvieron acceso medios norteamericanos.

Así, el mandatario republicano señaló a su par europeo que luego de haber conseguido "detener ocho guerras y más", ahora puede "pensar en lo que es bueno y adecuado para Estados Unidos de América". "El mundo no será seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia", añadió, según citó CBS News.

image

Luego, Støre explicó que había recibido el texto como respuesta a una comunicación conjunta que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, enviaron al magnate para expresar su rechazo a la amenaza de nuevos aranceles.

En ese intercambio, el primer ministro noruego le recordó al presidente estadounidense que el Premio Nobel de la Paz lo otorga "un comité independiente" y no el gobierno.

Trump, sin embargo, volvió a insistir en que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia por razones de seguridad nacional. En su mensaje, el líder republicano cuestionó la soberanía danesa sobre la isla y afirmó que Dinamarca no puede protegerla de Rusia o China.

"¿Por qué ellos tienen un derecho de propiedad? No hay documentos escritos, es solo que un barco llegó allá cientos de años atrás", señaló, y agregó que Estados Unidos también tuvo presencia histórica en la zona.

image

El fin de semana, Trump había anunciado que impondría desde febrero un arancel del 10% a productos de países aliados de la OTAN si se oponen a su propuesta sobre Groenlandia, con una suba al 25% prevista para junio. Entre los países afectados mencionó a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Desde Europa, comenzaron a delinear una respuesta comercial y Emmanuel Macron impulsa la activación de un instrumento clave hasta ahora no usado por la UE para bajar la presión norteamericana.

