En medio de la disputa por Groenlandia, un territorio estratégicamente ubicado en la zona del Ártico, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ya no se siente "obligado" a pensar exclusivamente en la paz mundial tras no haber recibido el Premio Nobel. La declaración surgió en un mensaje dirigido al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, al que tuvieron acceso medios norteamericanos.
Trump: por no ganar el Nobel ya no se siente "obligado" a pensar en la paz mundial
El presidente de Estados Unidos volvió a insistir con la idea de controlar la isla ártica y envió un mensaje al primer ministro noruego en el que cuestionó no haber recibido el galardón, entregado en Oslo a María Corina Machado.