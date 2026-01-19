Trump: por no ganar el Nobel ya no se siente "obligado" a pensar en la paz mundial

En ese intercambio, el primer ministro noruego le recordó al presidente estadounidense que el Premio Nobel de la Paz lo otorga "un comité independiente" y no el gobierno.

Trump, sin embargo, volvió a insistir en que Estados Unidos necesita tomar el control de Groenlandia por razones de seguridad nacional. En su mensaje, el líder republicano cuestionó la soberanía danesa sobre la isla y afirmó que Dinamarca no puede protegerla de Rusia o China.

"¿Por qué ellos tienen un derecho de propiedad? No hay documentos escritos, es solo que un barco llegó allá cientos de años atrás", señaló, y agregó que Estados Unidos también tuvo presencia histórica en la zona.

El fin de semana, Trump había anunciado que impondría desde febrero un arancel del 10% a productos de países aliados de la OTAN si se oponen a su propuesta sobre Groenlandia, con una suba al 25% prevista para junio. Entre los países afectados mencionó a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Desde Europa, comenzaron a delinear una respuesta comercial y Emmanuel Macron impulsa la activación de un instrumento clave hasta ahora no usado por la UE para bajar la presión norteamericana.