Ascienden a 39 los muertos por el choque entre dos trenes de alta velocidad

“El problema es que están los vagones retorcidos. Entonces los hierros están retorcidos con las personas dentro. Hay unos amasijos de hierros, de sillones, de asientos está todo muy, muy deshecho”, dijo a la televisión pública TVE Francisco Carmona, jefe de bomberos de Córdoba. “Hemos tenido incluso que retirar a alguna persona fallecida para poder acceder a algún vivo. Están siendo labores complicadas, duras”, agregó.

Según informó en X la cuenta sobre el estado de la infraestructura y la circulación de la estatal ferroviaria Adif, el accidente obligó a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar.

El servicio andaluz de emergencias, por otro lado, reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se han desplazado al lugar del accidente.

Adif también informó de que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado.

Cómo fue el accidente de dos trenes

Embed - Informe desde Madrid: descarrilamiento y choque de tren deja varias víctimas

de alta velocidad en España

Un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo, según indicaron a EFE fuentes de esta empresa. Los dos últimos vagones del tren fueron los que descarrilaron, y el último de ellos quedó volcado sobre uno de sus lados, según relató el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente.

Jiménez contó al sitio Málaga Hoy que el accidente se sintió como un sismo.

“Sentimos como un terremoto. Cuando se produjo el descarrilamiento, se cayeron las cosas, las bandejas...”, dijo. Además, relató que los pasajaros tomaron enseguida los martilles de emergencia para romper las ventanillas de los vagones afectados.

“Yo iba en el primero y estamos bien. Pero el último vagón está volcado, con cristales rotos. Hay heridos seguro”, sostuvo.

Jiménez contó que el tren fue desalojado. “Nos han desalojado y estamos en el apeadero de Adamuz. Pero el último vagón está volcado completamente. Hay gente subida encima. Han desalojado a todo el tren. Algunos están saliendo por su propio pie y a otros los están sacando”, indicó.

Además, comentó: “Hay gente con la cara ensangrentada y de miedo”.

Según los medios españoles, más de 300 personas iban en el tren de Yrio y más de 100 en el otro tren, de la empresa también española Renfe.

“Muy preocupados por el grave accidente ferroviario en la provincia de Córdoba. Hemos enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario”, indicó el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en X.

También en X, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó: “Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, indicó que estaba “siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz” desde las oficinas de Adif en Madrid.

“Los hospitales” de la región de Madrid “y los equipos del SUMMA 112 (servicios de emergencia) están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición” de Andalucía, dijo la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la estación de la capital, Atocha, de Madrid, “se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares” de las personas afectadas, agregó Ayuso.