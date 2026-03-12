Villarruel llevó a la Justicia a Luis Petri por calumnias e injurias

La disputa no quedó allí. A través de redes sociales, Petri redobló la crítica y llegó a calificarla directamente de “golpista”, lo que terminó de detonar la decisión de Villarruel de recurrir a la Justicia.

La respuesta de Villarruel

Antes de formalizar la denuncia, la vicepresidenta ya había respondido públicamente a las acusaciones. En su cuenta de X cuestionó la gestión de Petri al frente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), organismo que arrastra una compleja situación financiera.

Villarruel sostuvo que durante esa gestión se produjo un fuerte deterioro económico que dejó a miles de familias militares con dificultades para acceder a la atención médica. Además, cuestionó al diputado por lanzar críticas sin hacerse cargo de esa situación.

El cruce escaló rápidamente en redes sociales, donde la vicepresidenta también respondió a usuarios que le sugerían renunciar. Allí dejó en claro que no tiene intención de dejar su cargo antes de que finalice el mandato.

Declaraciones en Expoagro

Pese al fuerte enfrentamiento político, Villarruel intentó restarle dramatismo al conflicto cuando fue consultada por la prensa durante su visita a Expoagro, en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

En ese contexto sostuvo que las versiones sobre la interna política forman parte de discusiones mediáticas que no tienen mayor trascendencia y afirmó que prefiere mantenerse al margen de ese tipo de disputas.

Sin embargo, horas después avanzó formalmente con la denuncia judicial contra Petri y también contra los periodistas Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, quienes habían replicado y comentado las acusaciones en televisión.

La respuesta del diputado

Lejos de desescalar la polémica, Petri volvió a referirse al tema tras conocerse la denuncia y ratificó sus críticas. El legislador sostuvo que está enfocado en respaldar al gobierno de Javier Milei y en que la gestión tenga éxito.

En ese marco, cuestionó que se recurra a la Justicia por lo que consideró una discusión política y sugirió que la vicepresidenta busca instalar el tema en la agenda pública.

La disputa expone una de las tensiones más fuertes dentro del oficialismo desde la llegada de Milei al poder y vuelve a dejar en evidencia las diferencias entre sectores que integraron la coalición libertaria durante la campaña de 2023.